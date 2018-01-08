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Apple'a hissedarlarından çağrı: Telefon bağımlılığı konusunda birşeyler yapın

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Apple'ın aktivist hissedarları Jana Partners LLC. ve Kaliforniya Devlet Öğretmenleri Emeklilik Sistemi (CalSTRS), akıllı telefon üreticisini, "gençler arasında giderek daha ciddi bir sorun haline dönüşten akıllı telefon bağımlılığı" konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

Wall Street Journal gazetesindeki habere göre, Apple'ın önde gelen aktivist hissedarlarından Jana Partners ve ABD'nin en büyük emeklilik fonlarından CalSTRS, iPhone üreticisine gönderdikleri bir mektupta, ebeveynlerin çocukların akıllı telefon kullanımlarını kısıtlamalarına izin verecek bir yazılım geliştirme konusunu değerlendirmeleri çağrısı yaptı.

Jana Partners LLC. ve CalSTRS birlikte toplam 2 milyar dolar değerinde Apple şirket hissesinin sahibi. Hisse sahibi şirketlerden Jana Partners daha önce finansal değişiklikler için Apple'dan taleplerde bulunmuştu fakat bu kez kamu yararına bir talepte bulunarak bir ilke imza attı.

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