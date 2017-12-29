Apple'dan kasten yavaşlatılan iPhone'lar için özür

Reuters

Eski model iPhone'ları telefonun ömrünü uzatmak için yavaşlattığını kabul eden Apple, kullanıcılarından özür diledi. Teknoloji devi, iPhone'ların bataryalarını çok daha düşük bir ücrete değiştirme vaadinde bulundu.

Apple'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 2018'de kullanıcılar bataryalarının sağlıklı çalışıp çalışmadığını takip edebilecek.

Şirket, yeni güncellemelerle birlikte pili eskimiş olan cihazları yavaşlattıklarını kabul etmiş, bunun gerekçesinin ise telefonun ömrünü uzatmak olduğunu açıklamıştı.

79 dolardan 29 dolara düşecekAncak Apple'ın bu özellikten kullanıcılarına haber vermemesi de tartışma yarattı.

Gelen tepkiler üzerine Apple, "tüketicilerin güvenlerini yeniden kazanmak için" önlemleri artıracaklarını duyurdu.

Getty ImagesTeknoloji devinin internet sitesinde yayınlanan özür mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Apple'da tüketiciler bizim için her şey demek. Onları kazanmak ve kalıcı hale getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Açıklamaya göre, garantisi geçmiş olan iPhone 6 ve daha üst modellerin bataryaları, eskiden 79 dolara değiştirilirken, bu ücret 29 dolara düşecek.