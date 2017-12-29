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Apple'dan kasten yavaşlatılan iPhone'lar için özür

29.12.2017 08:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

Teknoloji devi Apple, eski model iPhone'ları yeni güncellemelerle yavaşlattığını kabul etmesine sert tepki gösteren kullanıcılarından özür diledi. Bazı iPhone modellerinin batarya değişim ücretinin 79 dolardan 29 dolara düşeceği belirtildi.

Reuters

Eski model iPhone'ları telefonun ömrünü uzatmak için yavaşlattığını kabul eden Apple, kullanıcılarından özür diledi. Teknoloji devi, iPhone'ların bataryalarını çok daha düşük bir ücrete değiştirme vaadinde bulundu.

Apple'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 2018'de kullanıcılar bataryalarının sağlıklı çalışıp çalışmadığını takip edebilecek.

Şirket, yeni güncellemelerle birlikte pili eskimiş olan cihazları yavaşlattıklarını kabul etmiş, bunun gerekçesinin ise telefonun ömrünü uzatmak olduğunu açıklamıştı.

79 dolardan 29 dolara düşecekAncak Apple'ın bu özellikten kullanıcılarına haber vermemesi de tartışma yarattı.

Gelen tepkiler üzerine Apple, "tüketicilerin güvenlerini yeniden kazanmak için" önlemleri artıracaklarını duyurdu.

Getty ImagesTeknoloji devinin internet sitesinde yayınlanan özür mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Apple'da tüketiciler bizim için her şey demek. Onları kazanmak ve kalıcı hale getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Açıklamaya göre, garantisi geçmiş olan iPhone 6 ve daha üst modellerin bataryaları, eskiden 79 dolara değiştirilirken, bu ücret 29 dolara düşecek.

Apple'ın itirafı üzerine California ve Chicago'da bir araya gelen bir grup kullanıcı, bu yavaşlatma neticesinde "ekonomik kayba uğradıklarını" öne sürerek Apple aleyhine dava açmıştı.

Los Angeles'da yaşayan Stefan Boganovich ve Dakota Speas, California'da açtıkları davada, iPhone sahiplerinin bu "müdahaleye" hiçbir zaman rıza vermediğini söyleyerek, yavaşlatma yüzünden telefonlarını gereğince kullanamadıklarını, cihazlarının değer yitirdiğini öne sürdüler ve yeni pil masraflarının tazmin edilmesini istediler.

Eski iPhone'lardaki 'kasıtlı yavaşlatma' nedeniyle kullanıcılar Apple'a dava açıyorApple, eski model iPhone'ları kasten yavaşlattığını kabul ettiiPhone X 'en dayanıksız model'

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bilerek yavaşlatıyorlar ki her sene üst modelini alasınız. batarya meselesi hikaye
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