Apple'ın yeni tasarımı 'baş ağrıtıyor': Yeni binada çalışanlar cam duvar mağduru

Teknoloji devi Apple'ın ABD'de yer alan California eyaletindeki yeni genel merkezinin cam tasarımı çalışanların başına iş açtı.

Cupertino şehrinde bulunan genel merkez cam ile çevrili bir 'uzay gemisi' şeklinde tasarlanmıştı.

Amerikan medyasında çıkan son haberler ise çalışanların sürekli cam duvarlara çarptığını, bu yüzden ufak yaralanmaların gerçekleştiğini kaleme aldı.

Bloomberg'in haberine göre cam duvarlara çarptığı için henüz hastaneye kaldırılan bir çalışan olmazken, bazı çalışanların başlarında ufak kesikler oluştu.

Özellikle çalışanların ellerinde Apple'ın akıllı telefonu iPhone ile yürümelerinin dikkatlerini dağıttığı ve cam duvarlara çarpmalarına yol açtığı vurgulandı.

Yapıştırılan Post-it'ler kaldırıldı

Bazı duvarlara dikkat çekmek için Post-it (yapışkanlı notlar) yapıştırıldığı, ancak daha sonra bu kağıtların tasarımı bozduğu gerekçesiyle kaldırıldığı aktarıldı.

Bloomberg'e konuşan bir çalışan, çalışanların dikkatini çekmek için duvarlara başka uyarı işaretlerinin konduğunu söyledi.

Apple Park adı verilen bina geçtiğimiz yıl açılmıştı.