Araftaki Ezidiler

Mardin’in Midyat ilçesindeki tarihi bir handa çalışan bir garson hemen dikkat çekiyor. Türkçe verilen siparişleri anlamıyor. Diğer garson devreye giriyor. Sonradan Ezidi olduğunu öğreniyoruz.
Adı Saad Said Murad, 23 yaşında. 2014 yılına kadar Irak’ın Sincar kasabasına bağlı Dohla köyünde yaşıyordu. IŞİD bölgeye saldırınca, ailesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. Önce Suriye’ye geçtiler, oradan Irak Kürt Bölgesi’ne. Kaçışlarının son noktası ise Türkiye olmuş.
Midyat’taki kampa yerleşen ailenin 17 üyesi IŞİD tarafından kaçırılmış. Daha sonra 16 kişi, fidye karşılığı IŞİD’ten geri alınmış. 1 kişi ise hala kayıp.
Yaklaşık dört yıldır Türkiye’de yaşayan Saad ve ailesi, binlerce Ezidi gibi arafta kalmış. Sincar’a dönemeyen aile, başka bir ülkeye gitmek için Birleşmiş Milletler’e yaptıkları başvurunun sonucunu bekliyor.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Saad, “Bizim köyde çok kişi öldürüldü. Köyün nüfusunu hatırlamıyorum ama çok kişi öldürüldü. Şengal kurtarıldı ama biz hala gidemiyoruz çünkü korkuyoruz. Her yer yıkık, patlayıcılar temizlenmedi, evler yanmış, gidecek yerimiz yok. Burada kampta kalıyoruz. Ne kadar kalacağımız bilmiyoruz. Gitmek için başvurduk BM’ye, Amerika, Kanada ya da Avrupa’ya gitmeyi bekliyoruz. Kamptakilerin hemen hepsi başvurdu gitmek için. Yaşamımız iyidir burada. Irak’ta okula gidiyordum ama burada yok. 12. sınıftaydım ama bitiremedim yurtdışına gidersem okula devam edeceğim” dedi.
Saad’ın nişanlısı geçen yıl Avustralya’ya gitmiş. O da gideceği günü dört gözle bekliyor.
Saad ile birlikte halası Şemi Murad da, aynı yerde çalışıyor. Şemi ise aşçı yardımcılığı yapıyor. Saad ile birlikte kaçmış ve aynı şeyleri yaşamış. Şemi de başka bir ülkeye gitmek için bekleyenlerden.
11 çocuklu bir ailenin üyesi olan Şemi’nin bazı kardeşleri Irak’ta, bazıları Türkiye’de bazıları ise Avrupa’da. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Şemi, umutlarını şu cümlelerle anlatıyor: “Şengal dönülecek gibi değil. Evlerimiz yıkık, yaşayacak yer yok. Bu yüzden geri dönemiyoruz. Korkuyoruz, IŞİD yeniden gelebilirler diye koruyoruz. Babamın kuzenini kaçırdılar sonra bıraktılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Avrupa’ya mı gideriz, geri mi gideriz bilmiyorum? Biz başvurduk ama ne olacağını bilmiyoruz. Bölgemiz güvenli olmadığı için dönemiyoruz. Avrupa’ya gitmek istiyoruz. IŞİD’in yeniden gelmesinden korkuttuğumuz için dönemiyoruz. Yoksa biz de doğduğumuz topraklara dönmek isteriz. Ailemiz parçalandı, herkes bir yerde. Çok yorulduk ama ne yapacağız bilmiyoruz? Yıllardır böyle önümüzü göremiyoruz.”
Midyat’taki kampta ailesiyle birlikte yaşan Şemi, BM nereye götürürse gitmeye hazır olduğunu söylüyor.
IŞİD’in saldırısından sonra 20 bini aşkın Ezidi Türkiye’ye geldi. Güneydoğu’da belediyelerin kurduğu kampalara yerleşen Ezidiler zaman içinde ya geri döndü ya da başka ülkelere gitti. Belediyelere kayyum atanmasını ardından, kampları kapatılan Ezidiler, Midyat’taki AFAD’a bağlı kampa yerleştirildi. Halen Midyat’taki kampta bin 500’e yakın Ezidi kalıyor.
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