Araftaki Ezidiler

Mardin’in Midyat ilçesindeki tarihi bir handa çalışan bir garson hemen dikkat çekiyor. Türkçe verilen siparişleri anlamıyor. Diğer garson devreye giriyor. Sonradan Ezidi olduğunu öğreniyoruz.

Adı Saad Said Murad, 23 yaşında. 2014 yılına kadar Irak’ın Sincar kasabasına bağlı Dohla köyünde yaşıyordu. IŞİD bölgeye saldırınca, ailesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. Önce Suriye’ye geçtiler, oradan Irak Kürt Bölgesi’ne. Kaçışlarının son noktası ise Türkiye olmuş.

Midyat’taki kampa yerleşen ailenin 17 üyesi IŞİD tarafından kaçırılmış. Daha sonra 16 kişi, fidye karşılığı IŞİD’ten geri alınmış. 1 kişi ise hala kayıp.

Yaklaşık dört yıldır Türkiye’de yaşayan Saad ve ailesi, binlerce Ezidi gibi arafta kalmış. Sincar’a dönemeyen aile, başka bir ülkeye gitmek için Birleşmiş Milletler’e yaptıkları başvurunun sonucunu bekliyor.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Saad, “Bizim köyde çok kişi öldürüldü. Köyün nüfusunu hatırlamıyorum ama çok kişi öldürüldü. Şengal kurtarıldı ama biz hala gidemiyoruz çünkü korkuyoruz. Her yer yıkık, patlayıcılar temizlenmedi, evler yanmış, gidecek yerimiz yok. Burada kampta kalıyoruz. Ne kadar kalacağımız bilmiyoruz. Gitmek için başvurduk BM’ye, Amerika, Kanada ya da Avrupa’ya gitmeyi bekliyoruz. Kamptakilerin hemen hepsi başvurdu gitmek için. Yaşamımız iyidir burada. Irak’ta okula gidiyordum ama burada yok. 12. sınıftaydım ama bitiremedim yurtdışına gidersem okula devam edeceğim” dedi.