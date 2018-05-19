HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Araftaki Ezidiler

19.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

IŞİD’in 2014 yılında Irak’ın Sincar kasabasına düzenlediği saldırıdan kaçan binlerce Ezidi, hala Türkiye’de yaşıyor. Sincar’a dönemeyen Ezidiler, başka bir ülkeye gitmek için Birleşmiş Milletler’e başvurdu ancak hala yanıt alamadı

Araftaki Ezidiler

Mardin’in Midyat ilçesindeki tarihi bir handa çalışan bir garson hemen dikkat çekiyor. Türkçe verilen siparişleri anlamıyor. Diğer garson devreye giriyor. Sonradan Ezidi olduğunu öğreniyoruz.

Adı Saad Said Murad, 23 yaşında. 2014 yılına kadar Irak’ın Sincar kasabasına bağlı Dohla köyünde yaşıyordu. IŞİD bölgeye saldırınca, ailesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldı. Önce Suriye’ye geçtiler, oradan Irak Kürt Bölgesi’ne. Kaçışlarının son noktası ise Türkiye olmuş.

Midyat’taki kampa yerleşen ailenin 17 üyesi IŞİD tarafından kaçırılmış. Daha sonra 16 kişi, fidye karşılığı IŞİD’ten geri alınmış. 1 kişi ise hala kayıp.

Yaklaşık dört yıldır Türkiye’de yaşayan Saad ve ailesi, binlerce Ezidi gibi arafta kalmış. Sincar’a dönemeyen aile, başka bir ülkeye gitmek için Birleşmiş Milletler’e yaptıkları başvurunun sonucunu bekliyor.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Saad, “Bizim köyde çok kişi öldürüldü. Köyün nüfusunu hatırlamıyorum ama çok kişi öldürüldü. Şengal kurtarıldı ama biz hala gidemiyoruz çünkü korkuyoruz. Her yer yıkık, patlayıcılar temizlenmedi, evler yanmış, gidecek yerimiz yok. Burada kampta kalıyoruz. Ne kadar kalacağımız bilmiyoruz. Gitmek için başvurduk BM’ye, Amerika, Kanada ya da Avrupa’ya gitmeyi bekliyoruz. Kamptakilerin hemen hepsi başvurdu gitmek için. Yaşamımız iyidir burada. Irak’ta okula gidiyordum ama burada yok. 12. sınıftaydım ama bitiremedim yurtdışına gidersem okula devam edeceğim” dedi.

Saad’ın nişanlısı geçen yıl Avustralya’ya gitmiş. O da gideceği günü dört gözle bekliyor.

Saad ile birlikte halası Şemi Murad da, aynı yerde çalışıyor. Şemi ise aşçı yardımcılığı yapıyor. Saad ile birlikte kaçmış ve aynı şeyleri yaşamış. Şemi de başka bir ülkeye gitmek için bekleyenlerden.

11 çocuklu bir ailenin üyesi olan Şemi’nin bazı kardeşleri Irak’ta, bazıları Türkiye’de bazıları ise Avrupa’da. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Şemi, umutlarını şu cümlelerle anlatıyor: “Şengal dönülecek gibi değil. Evlerimiz yıkık, yaşayacak yer yok. Bu yüzden geri dönemiyoruz. Korkuyoruz, IŞİD yeniden gelebilirler diye koruyoruz. Babamın kuzenini kaçırdılar sonra bıraktılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Avrupa’ya mı gideriz, geri mi gideriz bilmiyorum? Biz başvurduk ama ne olacağını bilmiyoruz. Bölgemiz güvenli olmadığı için dönemiyoruz. Avrupa’ya gitmek istiyoruz. IŞİD’in yeniden gelmesinden korkuttuğumuz için dönemiyoruz. Yoksa biz de doğduğumuz topraklara dönmek isteriz. Ailemiz parçalandı, herkes bir yerde. Çok yorulduk ama ne yapacağız bilmiyoruz? Yıllardır böyle önümüzü göremiyoruz.”

Midyat’taki kampta ailesiyle birlikte yaşan Şemi, BM nereye götürürse gitmeye hazır olduğunu söylüyor.

IŞİD’in saldırısından sonra 20 bini aşkın Ezidi Türkiye’ye geldi. Güneydoğu’da belediyelerin kurduğu kampalara yerleşen Ezidiler zaman içinde ya geri döndü ya da başka ülkelere gitti. Belediyelere kayyum atanmasını ardından, kampları kapatılan Ezidiler, Midyat’taki AFAD’a bağlı kampa yerleştirildi. Halen Midyat’taki kampta bin 500’e yakın Ezidi kalıyor.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
BM’de 'Gazze Soruşturma Komisyonu' TartışmasıBM’de 'Gazze Soruşturma Komisyonu' Tartışması
Prens Harry ve Meghan Markle EvlendiPrens Harry ve Meghan Markle Evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

İlginizi Çekebilir

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.