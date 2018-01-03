Arakanlı Sığınmacılar Salgın Hastalıklarla Karşı Karşıya

Bangladeş'teki Balukhali Mülteci Kampı'nda kirli su, sıkışık yaşam alanları ve kötü koşullar, Myanmar'dan kaçan 650 bin Arakanlı Müslüman arasında salgın hastalıkların yayılması için uygun zemin hazırlıyor.

200 seyyar aşı ekibine 900 bin doz ağızdan verilen kolera aşısı dağıtılmış olsa da bu kez başka bir bulaşıcı bakteriyel hastalık olan difteri türedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Acil Durum Koordinatörü Kate Nolan, "Difteri, aşıyla önlenebilen bir hastalıktır. Bu hastalığın yayılması derme çatma yerleşkelerde yaşayan Arakan halkının ülkeleri Myanmar'da ne kadar az sağlık hizmeti aldığının göstergesi” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Doktor Navaratnasamy Paranietharan da, "Arakanlı Müslümanlar aşıyla korunmayan, dolayısıyla hastalıklara açık bir topluluk. Yaşam koşulları kolera, kızamık, kızamıkçık, difteri gibi salgın hastalıkların yayılması için uygun zemin oluşturuyor” dedi.

Myanmar sağlık sektörü dünyanın en kötüsü

Myanmar'ın sağlık sektörü dünyanın en kötüleri arasında yer alıyor, özellikle de farklı etnik grupların yaşadığı çatışma ve yoksulluğun damgasını vurduğu bölgelerde.