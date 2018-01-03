Arakanlı Sığınmacılar Salgın Hastalıklarla Karşı Karşıya

Bangladeş'teki Balukhali Mülteci Kampı'nda kirli su, sıkışık yaşam alanları ve kötü koşullar, Myanmar'dan kaçan 650 bin Arakanlı Müslüman arasında salgın hastalıkların yayılması için uygun zemin hazırlıyor.
200 seyyar aşı ekibine 900 bin doz ağızdan verilen kolera aşısı dağıtılmış olsa da bu kez başka bir bulaşıcı bakteriyel hastalık olan difteri türedi.
Sınır Tanımayan Doktorlar Acil Durum Koordinatörü Kate Nolan, "Difteri, aşıyla önlenebilen bir hastalıktır. Bu hastalığın yayılması derme çatma yerleşkelerde yaşayan Arakan halkının ülkeleri Myanmar'da ne kadar az sağlık hizmeti aldığının göstergesi” diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden Doktor Navaratnasamy Paranietharan da, "Arakanlı Müslümanlar aşıyla korunmayan, dolayısıyla hastalıklara açık bir topluluk. Yaşam koşulları kolera, kızamık, kızamıkçık, difteri gibi salgın hastalıkların yayılması için uygun zemin oluşturuyor” dedi.
Myanmar sağlık sektörü dünyanın en kötüsü
Myanmar'ın sağlık sektörü dünyanın en kötüleri arasında yer alıyor, özellikle de farklı etnik grupların yaşadığı çatışma ve yoksulluğun damgasını vurduğu bölgelerde.
Ağustos ayında Arakanlı isyancıların Myanmar'da bazı polis kontrol noktalarına saldırmasının ardından ordu, eyalete yoğun şekilde baskı uygulamaya başlamıştı. Ordunun bu eylemleri uluslararası toplum tarafından "etnik temizlik” olarak değerlendirilmişti.
Myanmar hükümeti ise etnik temizlik iddialarını reddediyor ve şiddet olaylarının büyük kısmına Arakan Müslümanlar'ın neden olduğunu öne sürüyor.
"Myanmar'da hastanelerde ayrımcılık yapılıyor”
2000 yılından bu yana Arakan Projesi'nin koordinatörlüğünü üstlenen Chris Lewa, Arakanlı Müslümanlar'ın Myanmar'daki sağlık kuruluşlarında kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve hastaneye gitmeleri gerektiğinde yoğun seyahat kısıtlamalarıyla karşılaştıklarını anlattıklarını aktardı.
Lewa, Maungdaw'da uluslararası sivil toplumun kurduğu sağlık tesislerinin ise yakıldığını, bu durumun da mülteciler evlerine döndüğünde büyük sorun oluşturacağını kaydetti.
Sınır Tanımayan Doktorlar, Arakanlı azınlığın sığındığı Bangladeş'te difteri salgınının yayılmasını önlemek için hızla önlemler alıyor. Örgüt Balukhali Mülteci Kampı'nda farklı amaçlarla kullanılan çeşitli sağlık tesislerini difteriyle mücadeleye ayırdı.
Artık potansiyel taşıyıcıların bakterinin daha çok yayılmasını önlemek için antitoksin ve antibiyotik alması gerekiyor.
"48 saat karantinada kalmaları gerekiyor”
Doktor Thomas Hansen, "Kamplardaki tüm şüpheli vakaları bulmamız, hepsini buraya getirmemiz, antibiyotik tedavisine başlamamız ve onları 48 saat kadar karantinada tutmamız gerekiyor” diyor.
En büyük zorluk ulaşım
Sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan biri de potansiyel salgınların yaşanabileceği uzak yerleşim birimlerine erişmek.
"Norveç Kızıl Haç'ından Dagne Hordvei, "Ulaşılması zor yerlerde yaşıyorlar. Onlara arabayla ya da tom tom'larla (üç tekerlekli taksiler) ulaşamıyorsunuz çünkü yol yok. Bu nedenle hastalarını tedavi alabilecekleri yerlere taşımaları gerekiyor” dedi.
Sınır Tanımayan Doktorlar ise 21 Aralık'tan bu yana kendi sağlık tesislerinde 2 binden fazla şüpheli difteri vakasına rastladı ve bu sayı her gün giderek artıyor. Hastaların büyük kısmı 5 ila 14 yaşları arasında. Bangladeş'te şu ana kadar difteriden ölen Arakanlılar'ın sayısı ise 20'den fazla.
Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı
İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler
Kardak'ta sıcak saatler! Türk botu, Yunan gemisini engelledi
Son 10 yılda Diyanet'in tartışma yaratan fetva ve açıklamaları
Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!
Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...
Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!
Bu kabilede cinsel ilişki için kadınların...
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum