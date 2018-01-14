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Arap Baharı’nın 7.Yılında Tunus’ta Protestolar

14.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tunus’un aynı adı taşıyan başkentinde yüzlerce kişi bir haftadır devam eden gösterileri Pazar günü de sürdürdü. Tunuslular ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu protesto ediyor.

Tunus'un aynı adı taşıyan başkentinde yüzlerce kişi bir haftadır devam eden gösterileri Pazar günü de sürdürdü. Tunuslular ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu protesto ediyor.

Pazar günü ayrıca Arap Baharı'nı başlatan ve ülkenin o dönemdeki lideri Zine El Abidine'i iktidardan indiren protestoların yıldönümüydü.

Tunus'taki protestolar bazı Arap ülkelerine yayılmış ve iktidarların değişmesine neden olmuştu.

Pazar günkü protestoculardan Fatma Ben Hassine, "Devrim bizim yaşamlarımıza somut hiçbir şey getirmedi, sadece işler daha kötüye gitti. Siyasiler sadece kendi rahtlığını düşünüyorlar, bizi çaresizlik içinde bırakıyorlar” dedi.

Günler süren protestoların ardından Cumartesi günü yoksul aileler için gıda yardımının 70.3 milyon dolara yükseltileceği açıklanmıştı.

Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablesi, bunun 250 bin aileyi ilgilendirdiğini belirtti ve yoksullarla orta sınıfa yardımcı olacağını kaydetti.

Tunus'ta bu ay başında hükümet tarafından açıklanan fiyat artışları tepkiye neden olmuştu.

Pazartesi gününden buyana Tunus ve ülke geneline ek güvenlik güçleri yerleştirilmiş durumda. Protestolarda, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muhalif siyasiler de var. Protestolar sırasında onlarca kişi de yaralandı.

Protestolar özellikle vergi artışlarının ardından hız kazanmıştı.

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