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Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 16:36 | Son Güncelleme 8 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından, Türkiye ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı Suudi Arabistan ve Mısır'a birleşme çağrısı yaptı.

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Gargaş, "Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm çevredeki bölgesel hırslar karşısında işbirliğinde. Mezhepsel ve partizan yaklaşımı kabul edilebilir bir alternatif değildir. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir. Bölgedeki jeostratejik yarış Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" dedi.

​The National haber sitesi, Gargaş'ın açıklamalarına neden olarak Ankara'nın Katar ile güçlü ilişkileri ve sonra dönemde Tahran ile Ankara arasından yakınlaşma olduğu yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bakan Birleşik Arap Emirlikleri Enver Gargaş

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Okuyucu Yorumları 102 yorum
DANGALAK TÜRKİYE OLMASA KUDÜS GİTMİŞTİ ELİNİZDEN
@terminator_3 çok ta umurlarındaydı. israille anlaşmasalardı kudüs kararı onaylanmazdı.
@terminator_3 Kudüs geri mi alındı avanak avni
@terminator_3 gitmemiş mi
@terminator_3 KUDÜS HEPİMİZİN SADECE ARAPLARIN DEĞİL
@terminator_3 KUDÜS'ü ALDIK DİYORSUN...!!!
@terminator_3 Akıllı, Kudüs zaten gitmiş durumda.
Oylamanın hiçbir yaptırım gücü yok.Sadece sembolik.Bu kararla Kudüs Filistinin olmadı.Pesssss diyorum size.
Dangalak , sanki kudüs araplara kaldı.
@terminator_3 pardon da kudüs kimin şimdi ????? Kavlak akpartili yorumu gibi olmuş senik yorumun da. Birşey bilmeden biliyormuş gibi yapan !!!
@terminator_3 kına yakarsın işte zrbani
abd ve israilin tasmasını taşıyor
ingiltereden ve amerikadan yönetilmek daha iyi dimi.lavrence in gayri meşru tohumları sizi.İslam topraklarında ki hükmünüz bitince o ayaklarını öptüğünüz efendileriniz de yüzünüze bakmayacak
İngiliz köpeği...
araplar herzamanki gibi iranı sevmezler cunku onlar hem persli hem abd düşmanı
Araplar Türklere karşı birleşir, ermeni soy kırımını tanır, pkk ya kucak açar, apo ya özgürlük der ama biz Arapları kendimize örnek alır, peşlerinden ayrılmayız.
arab sevici kardeslere duyurulur....
Kimse kusura bakmasın. Bazılarının Beğenmedği Atatürk Cumhuriyeti Dinimize herkesden çok sahip çıkmıştır. Arapların çoğu şark ve Cahildirler. Eyy AKP bizi çevirmek istediğin modeli bir kez daha düşünde sende Atatürk Cumhuriyetine sahip çık Bu Ülke kolay kurulmadı kolay kaybetmeyelim.
BU ADAMLARDA KABAHAT YOK BUNLARI BİZİM BAŞIMIZA SARANLAR DA SUÇ ATATÜRK BOŞUNA YÜZÜNÜ BATIYA ÇEVİRMEMİŞ YILLARCA BU ARAPLARLA SAVAŞMIŞ ONLARIN NE KADAR KAYPAK OLDUĞUNU GÖRMÜŞ BUNU DA MI GÖRDÜN BE ADAM
İyide bu ülkede iktidar partisi ve Sn.Cumhurbaşkanı en çok arap ülkelerini seviyor hatta Suudi kral ölünce ülkemizde 3 gün yas ilan edildi bayraklar yarı indi Sela'lar okundu.Acaba bu araplar'da bizi kandırmış'mı?
NİHAYET AKLI BAŞINDA BİR ADAM ÇIKTI DA BİRLİK OLALIM DEDİ.
yorum yapan bazı kişiler var sanki türkiye tarafında değilde karşısında duruyor. Başımızda şu anda güzel bir lider var çıkıpta dünya 5 ten büyüktür demesi bile göğsümü kabartıyor. Yaşım 40 böyle bir lider gelmedi şimdiye kadar . Konu araplara gelince yine kalleşliklerini yapıp sırtımızdan vurdular şaşırmadık. Adam olsalardı o şaşalı yaşamın içinden çıkıp zülüm gören mazlumlara el uzatırlardı.
bu çöl bedevileri tarihte hep Türkü arkadan vurmuşlardır, biraz daha eskiye gidersek okullarda öğretilmeyen Türk tarihinin 650-720 yılları arasında yüzbinlerce Türkü katledip bi o kadarını da köle olarak satmışlardır, hatta Türklerin katli vaciptir diyen islam halifesi de bunlardandı. Ama Türk atlarının ayakları altında ölmekten kurtulamadı. Türk kanı taşıyan Türklüğü bilen hiç kimse arapları dost olarak görmez.
Tarihe bakıldığında bu aileler(hepside Saud) hep duşmanın yanında yer almışlar, osmanlı döneminde ingiliz ve fransızlarla işbirliği yapanlar bu ailelerdi çete kurup frang ve sterlini dağıtan fakir fukurayı osmanlı orudsuna karşı kışkırtan savaştıran gine bunlardı, 1900 larda kim emperyalistlere karşı baş kalrımışsa gine bu aileler karşısına bulmuştur, gine çeteler kurup bu kez Dolar Avru ve sterlin dağıtanlardır, bunlar gerçekten siyonist soylarıda yahudi,
araplarin herzamanki hâli bu anormal biseyyokta asıl bunu anlaması gereken bizim basımızdaki arap sempatizanları..
Bu israil uşaklarından başka bişi beklenmezdi zaten bunların alayı israilin kucağına oturmuş durumda
Birileri bir kaç gün önce ''Cumhuriyet arap düşmanlığı yaratı'' Diye bir beyanda bulundu galiba; hemde devletin kademeli yerden gelmişti sanırım.Yıllardır birileri söyleyip duruyor, bu araplara benzetilmek yerine, aslın da bu beyni yarım araplar biraz Türkleşmiş olsalar varya dünya dize gelir kesinliklede...Osmanlıdan beridir bizler bu gerzekleri hep kolladık ama maalesef ki onlar nankörlük ederek biz Türk Ulusunu hep arkadan hançerlediler.İslamın temellerinin atıldığı ülkede ki şuan ki satılık şerefsizlerin yaptıkalrına artık tamah etmemek ve desteğimizi çekmemiz gerekir.
aha bunlarda fetocu çıktı hep chp nin suçu!
İYİ OLUR BİZDE ÖLÜYORDUK ARAPLARIN İÇİNE GİREK DİYE ELİMDE OLSA GÖNDERİRİM SORİYELİ ARAP NE KADAR KAÇAK GÖÇEK VARSA KAPATIRIM NE KAFDAR İSLAM DEVLETİYİM DEYİP İSLAMA UYMAYAN ARAPLARI ZENCİLERİN TAMAMIYLA KAPILARI YERTEMİZ OLUR NE GİDERİM NEDE SOKARIM KAPIDAN ÇOK ÇALIŞIR ÇOK ÜRETİRİM ÇOK SATMAYA BAKARIM MÜMKÜN OLDUGU KADARDA BİR ŞEY ALMAM ATATÜRK ÖYLE DEMEDİMİ TÜRK ÖGÜN ÇALIŞ GÜVEN BİZDE ATAMIZIN SÖYLEDİKLERİNİ YAPIP YOLUNDAN GİDERSEK MUASIR MEDENİYETİ YAKALARIZ
OLDUMA YA.DAHA GEÇENDE AKAPA BAŞKANI ARAPLARIN OSMANLIYI ARKADAN VURDUĞU YALAN DİYORDU.
erdoğan diyorki araplar osmanlıyı sırtından vurdu yalandır hadi o yalandır ya bu nedir.
ABD iyi yerlesdirmis oraya kafiroglu kafirleri ne yapsalar faydasiz kaderin üsdünde bir kader var seytan da birlik cagrisi yapiyor ama süresi doldu sizlerin de doldu geri dönüsü yok
Araplarin pisliğini bilerek turkiyeye bulaştirdilar akpden önce bu araplarla türk halkının işi yoktu.akp sayesinde türkiye 5. sınıf ortadogu ülkesi oldu
arapın aklı karı kız parayla çalışır ne anlar siyasetten.. kuş beyinliler
birileride çıkıp arapları savunuyor. Atatürk boşuna dememiş bu arap milleyine güven olmaz diye. ama anlayana
Satılmış amerikan köpeği sudi yöneticiler, siz o kutsal toprakları hak etmiyorsunuz, Allah sizden bunun hesabını soracak, siz gidin abd nin uşaklığını yapın.
bunlar birleşse ne olur hepsini toplasan bi Türkiye etmez
Evet Arap halkıda olan bitenleri gördü.Suriyede çeteleri destekleyenler,inanç üzerinde insanları katledenlerle kol kola verenler insanlığa hesab verecekler gün gelecek devran dönecek.Bölgede gerçek demokrasiyi isteyenleri terör gösteren zavalıların güçleri ve yalanları tükenirken,yaptıkları barbarlıklarının görüntüleri net ortaya çıkmaya başladı.Filistin halkının durumunu kendilerine siper yapanlar,artık Filistin halkıda size güvenmiyor,filistin halkını ırkçı ve kinci dincilik zavalılığınıza alet etmeyin.bu ülkenin demokratları,bu ülkenin barış sevenleri,size insanlığı öğretecekler.
@bclaen anlattıkların hoş güzel peki hiç sordunmu bu milletin gözü görüyormu kulağı işitiyormu lütfen ön yargılı olmayalım!! ben derim hepimiz gönüllü olarak psikolojik tedavi görelim bizde görmeme işitmeme eğilimi var bazen şöyle oluyor ahanda gördüm diyorum arkadaş soruyor neyi gördün o an unutuyorum devletimize sesleniyorum lütfen bizlere destek olun görme işitme engelliyim
İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR, diyen atalarımızı rahmetle anıyoruz.
arap sevdasının sonu neymiş ? tarih boyunca arapların bize olan düşünce ve duygularıda hep bunlar olmuştur , asla ama asla arap a güvenmemeli TÜRK
Dünya da itibarımız kalmamış. Elin Arabı bile posta koyuyor.
Aklınızı başınıza alın..
adb köpeklerini salmaya başladı . Acısı büyük tabi
araplar kardeşimizdir..ne kadar bize düşmanda olsalar assalarda kesselerde öldürselerde ihanet de etseler onlar bizim kardeşimiz..kanımız da malımızda canımızda helal onlara..reisim öyle dedi..
SEN GİT O KADAR ARAP FANATİKLİĞİ YAP ŞİMDİ ARAPLAR SANA DÜŞMAN OLSUN :D Arap en son dost olunacak millettir. (Bknz: İzmir ve İstanbulun İşgali sırasında İngiliz Arap müttefikliği)
bunlar reisin halifeliğini kıskanıyor
siz zaten ABD kopegisiniz
ayrılıkçı amerıka ıngılız yaudi dostu
bunlar arap degil togumu bozuk amerikan israel köpekleri
Herzaman söylüyorum,bu araplar tarih boyunca Türkü satmıştır soylarını s.....,Türkün Türkten başka dostu olamaz.
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