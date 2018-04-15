HABER

Arap Birliği bir araya geliyor

15.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

29.

Arap Birliği bir araya geliyor

Arap Birliği zirvesi bugün toplanıyor. Zirveye ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği ortak operasyonun damga vurması bekleniyor.Arap ülkelerinin liderleri Arap Birliği zirvesi için Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kentinde bugün bir araya geliyor. Zirveye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise katılmayacak. 22 üye ülkeden oluşan Birlik 2011 yılında Esad rejiminin Suriye Savaşı'ndaki rolü nedeniyle Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Zirvenin başlıca gündem maddelerinden birini Suriye'ye düzenlenen operasyonun oluşturması bekleniyor. Suriye'nin Duma kentinde geçen hafta kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak bir operasyon ile cumartesi günü Suriye'deki hedefleri vurmuştu.

Operasyon sonrası yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, ABD önderliğindeki hava saldırılarına tam destek verdiğini duyurmuştu. Katar'dan da operasyona destek mesajı gelmişti. Zirve sonrasında yapılacak açıklamada Beşar Esad'a görevini bırakma çağrısı yapılması beklenmiyor.

Birliğin iki etkili gücü Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginlik de sürüyor. İran ve Suudi Arabistan arasında, Suriye ve Yemen üzerinden vekalet savaşı devam ediyor. İki ülke Irak ve Lübnan'da da birbirine karşı grupları destekliyor.

5 Haziran'da birinci yılını dolduracak olan Katar krizinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri "terör örgütlerine destek verdiği" gerekçesiyle geçen yıl 5 Haziran'da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Bu ülkelerin Katar'a yönelik ambargoları halen devam ediyor. Gelişmeler Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Arap Birliği 22 Mart 1945'te kuruldu. Birlik çoğu kez aldığı kararların sadece kağıt üzerinde kalmasıyla eleştiriliyor.

AFP/BW,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
Alman generalden olay yaratacak sözler!Alman generalden olay yaratacak sözler!
NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

İlginizi Çekebilir

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Rus devlet ajansı duyurdu: Esad'ın keyfi yerinde

Rus devlet ajansı duyurdu: Esad'ın keyfi yerinde

ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı

ABD vurdu, Rusya ve İran rahat bir nefes aldı

Suriye’de vurulan tesislerin uydudan görüntüleri ortaya çıktı

Suriye’de vurulan tesislerin uydudan görüntüleri ortaya çıktı

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.