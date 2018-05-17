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Arap Birliği’nde Acil İsrail-Filistin Toplantısı

17.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail-Gazze sınırında yaşanan şiddet olaylarından üç gün sonra acil olarak toplanıyor

Arap Birliği’nde Acil İsrail-Filistin Toplantısı

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail-Gazze sınırında yaşanan şiddet olaylarından üç gün sonra acil olarak toplanıyor. Üç gün önce, Kudüs’teki Amerikan Büyükelçiliği’nin açılışı sırasında, açılısı ve Gazze’ye uygulanan ambargoyu protesto eden Filistiniler’e İsrail askerleri ateş açmış, onlarca kişi ölmüş, 2700 kişi de yaralanmıştı.

Daha önce Washington’un büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararını birçok kez kınayan Arap Birliği’nin Kahire’deki merkezinde yaptığı toplantının ardından konuyla ilgili somut adım atıp-atmayacağı bilinmiyor.

İsrail’den hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze’de militanların bulunduğu bölgelere gece saatlerinde hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ordu açıklamasında savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir askeri tesisle bir silah üretim tesisini vurduğunu belirtti.

Hava saldırısı Filistin tarafından İsrail’e ateş açılmasından saatler sonra düzenlendi.

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