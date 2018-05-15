Ramazan orucunun başlangıcı bu yıl Türkiye’de Avrupa’da ve ABD’de 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü kabul edilirken Arap dünyasında hilali bekleme kararı alındı.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas bu akşam gelmesi beklenen mübarek Ramazan ayının habercisi hilali çıplak gözle bekleme kararı aldıklarını duyurdu.
Böylelikle bu akşam İslam dünyasında Ramazan ayı başlangıcı noktasında gün farkı oluşmuş oldu. Yarından itibaren Türkiye, Avrupa ve ABD’de oruç tutulmaya başlanırken, Arap dünyası ve bazı Asya ülkeleri Ramazan ayı hilalinin gözle görülmesini bekleme kararı aldı.
(İHA)
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
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