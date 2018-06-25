Arap Dünyası Türkiye Seçimlerini Yakından Takip Etti

AKP ve CHP’den yapılan açıklamaların yanısıra Yüksek Seçim Kurulu’nun “seçimlerin güvenli ve şeffaf şartlarda tamamlandığı” yönündeki ifadelerine yer veren “Daily Star” Muharrem İnce’nin “seçim sonuçlarını kabul ettiğini” duyurduğu sözlerini de aktardı.

Lübnan’da yayın yapan “Daily Star” gazetesi İngilizce yayın yaptığı internet sitesinde uluslararası haber ajanslarının oy verme işlemleri ve oy sayım süreçlerine ilişkin haberlerine yer verdi.

Bölgenin önde gelen televizyon kanalları, seçim kampanyalarını Türkiye’ye gönderdikleri ekipleriyle yerinden izledi. Televizyon kanallarında haber ve tartışma programlarında gündemde olan 24 Haziran seçimleri yazılı basında da geniş yer buldu.

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler Arap dünyasında yakından izlendi.

Hizbullah bloğuna yakınlığı ile bilinen “El Manar” televizyonu seçim sürecini ekranlarına sıkça taşıyan medya organlarından biri oldu. Seçim sonuçlarını ve ardından yapılan açıklamaları da aktaran “El Manar” internet sitesinde “Putin Erdoğan’ı kutladı” gibi uluslararası ajansların seçimlere ilişkin haberlerine yer veriyor.

Türkiye’deki seçim sürecini yakından izleyen gazetelerden biri de bölgede ve dünyada bilinen Suudi Arabistan’ın “Şarkul Avsat” gazetesi oldu. Seçim öncesinde adayların ve partilerin söylemlerine ve programlarına ilişkin çok sayıda haberi sayfalarına taşıyan gazetede olasılıklara ilişkin uzmanların tahminlerinin yer aldığı değerlendirmeler de yer buldu.

Gazete “seçim kurulu Erdoğan’ın zaferini ilan etti” ve “İnce yenilgiyi kabul etti” başlıklarını kullandı.

“Başkanlık sisteminde Erdoğan’ın yetkileri” başlıklı bir yazıya da yer veren gazetenin 25 Haziran’da yayınladığı haberinde “Türkiye ‘Erdoğan Cumhuriyeti’nin kontrolünde” başlığını kullandı. Haberin devamında, “Muhalefetin şüpheyle yaklaştığı ilk sonuçlar Erdoğan’ın zaferine işaret ediyor ancak partisi parlamentoda geriledi” değerlendirmesi yapıldı.