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Arap Dünyası Türkiye Seçimlerini Yakından Takip Etti

25.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Önde gelen televizyon kanalları, seçimi Türkiye’ye gönderdikleri ekipleriyle yerinden izledi. Televizyon kanallarında haber ve tartışma programlarında gündemde olan 24 Haziran seçimleri yazılı basında da geniş yer buldu

Arap Dünyası Türkiye Seçimlerini Yakından Takip Etti

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler Arap dünyasında yakından izlendi.

Bölgenin önde gelen televizyon kanalları, seçim kampanyalarını Türkiye’ye gönderdikleri ekipleriyle yerinden izledi. Televizyon kanallarında haber ve tartışma programlarında gündemde olan 24 Haziran seçimleri yazılı basında da geniş yer buldu.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından seçim gecesi yapılan açıklamaları öne çıkaran Lübnan’ın “El Müstakbel” gazetesi habere birinci sayfadan yer verdi. “Erdoğan zaferini ilan etti” başlığını kullanan gazete “seçim zaferi açıklamasının gecenin geç saatlerinde yapıldığını” kaydetti.

Lübnan’da yayın yapan “Daily Star” gazetesi İngilizce yayın yaptığı internet sitesinde uluslararası haber ajanslarının oy verme işlemleri ve oy sayım süreçlerine ilişkin haberlerine yer verdi.

AKP ve CHP’den yapılan açıklamaların yanısıra Yüksek Seçim Kurulu’nun “seçimlerin güvenli ve şeffaf şartlarda tamamlandığı” yönündeki ifadelerine yer veren “Daily Star” Muharrem İnce’nin “seçim sonuçlarını kabul ettiğini” duyurduğu sözlerini de aktardı.

Hizbullah bloğuna yakınlığı ile bilinen “El Manar” televizyonu seçim sürecini ekranlarına sıkça taşıyan medya organlarından biri oldu. Seçim sonuçlarını ve ardından yapılan açıklamaları da aktaran “El Manar” internet sitesinde “Putin Erdoğan’ı kutladı” gibi uluslararası ajansların seçimlere ilişkin haberlerine yer veriyor.

Türkiye’deki seçim sürecini yakından izleyen gazetelerden biri de bölgede ve dünyada bilinen Suudi Arabistan’ın “Şarkul Avsat” gazetesi oldu. Seçim öncesinde adayların ve partilerin söylemlerine ve programlarına ilişkin çok sayıda haberi sayfalarına taşıyan gazetede olasılıklara ilişkin uzmanların tahminlerinin yer aldığı değerlendirmeler de yer buldu.

Gazete “seçim kurulu Erdoğan’ın zaferini ilan etti” ve “İnce yenilgiyi kabul etti” başlıklarını kullandı.

“Başkanlık sisteminde Erdoğan’ın yetkileri” başlıklı bir yazıya da yer veren gazetenin 25 Haziran’da yayınladığı haberinde “Türkiye ‘Erdoğan Cumhuriyeti’nin kontrolünde” başlığını kullandı. Haberin devamında, “Muhalefetin şüpheyle yaklaştığı ilk sonuçlar Erdoğan’ın zaferine işaret ediyor ancak partisi parlamentoda geriledi” değerlendirmesi yapıldı.

Mısır’ın “El Ahram” gazetesi seçim sonuçlarına ilişkin haberinde “Türkiye’nin seçimlerinde tehdit, ölüm ve hile suçlamaları... Resmi basın Erdoğan’ın kazandığını ilan etti, muhalefet ise şüpheyle yaklaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Katar sermayeli “Kuds El Arabi”, “Erdoğan beklentileri alt üst etti ve cumhurbaşkanlığında ilk turda zafer kazandı” başlıklı haberinde “24 Haziran seçimlerinin Erdoğan’ın ve partisinin karşısına çıkan en zor tarihi seçim” değerlendirmesine yer verdi.

“El Meyyadin” televizyon kanalı seçim sonuçlarını “Erdoğan zafer konuşmasında Suriye’deki saldırılarına devam etmekle tehdit etti” başlıklı haberle duyurdu.

Arapça ve İngilizce dahil birçok dilde yayın yapan El Cezire televizyonu seçim sürecini ve sonuçlarını yakından izledi. Arapça servisinin internet sitesinde seçim sonuçlarına ilişkin haberinde “Erdoğan’ın seçim başarısı... Kıtalar arası zafer” başlığını kullandı. Haberde, “Erdoğan ve partisinin MHP ile yaptığı koalisyon seçimlerde sadece ülkedeki rakiplere karşı kazanılmadı. Bu zaferin bölgesel ve uluslararası boyutları da var ki bu da bu seçimleri tarihi kılıyor” değerlendirmesine yer verildi.

Bölgenin önde gelen televizyon kanalları seçim sonuçlarına ilişkin haberlere yayın kuşaklarında yer vermenin yanı sıra gün içinde stüdyo

konukları ile de Türkiye’nin olası politik hamlelerini ve seçim sonuçlarının bölgeye yansımalarını değerlendiriyor.

Yazılı basında ise, seçim sonuçlarının gecenin ilerleyen saatlerinde açıklanmış olması nedeniyle resmi açıklamaların ağırlıkta olduğu görülüyor.

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