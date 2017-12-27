‘Arap Dünyası Türkiye Tarafından Yönetilemez’

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasındaki söz düellosuna bugün yeni bir Tweet damgasını vurdu. BAE Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı, Arap dünyasının Türkiye tarafından yönetilemeyeceğini söyledi.

BAE Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Arap ülkelerinin Suriye ve Mısır arasındaki hatta şekillenmesi gerektiğini savundu. Mezhepçi ve partizan görüşlerin kabul edilebilir olmadığını kaydeden Gargaş, Arap dünyasının Tahran ya da Ankara'dan yönetilemeyeceğini kaydetti.

Geçen hafta da BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Twitter'dan paylaştığı mesajda Fahrettin Paşa'nın 1916 yılında Medine'yi yağmaladığını öne sürmüştü. Bunun üzerine BAE Büyükelçilik Maslahatgüzarı Havle Ali el-Şemsi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Erdoğan BAE Dışişleri Bakanı'nın attığı tweet'e "Fahrettin Paşa'nın 2 yıl 7 ay süre ile müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler, direniş takdire şayandır. Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oıradan çalarak İstanbul'a getirdiklerini söyleyecek kadar hezeyan içinde olan zavallılar, oradaki işgale gelenlerden onları korumaktır, şehit olmak adına. Paşa, mukaddes emanetleri 2 bin kişilik koruma gücü ile İstanbul'a göndermiştir. İşgalci güçlerin eline geçmesini, görkemli müzelerde sergi malzemesi haline dönüşmesini engellemiştir” diye yanıt vermişti.

Anadolu Ajansı, Cumartesi günü Ankara'da BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye 1916'da Medine'deki Osmanlı kuvvetlerinin komutanı olan Fahrettin Paşa'nın adının verileceğini bildirdi. İslam'ın kutsal saydığı Medine şu an Suudi Arabistan toprağı.

BAE, kendisini İslam'ın siyasi biçimleri karşısında bir siper, Erdoğan liderliğindeki Ak Parti'yi de Müslüman Kardeşler gibi grupların destekçisi olarak görüyor.