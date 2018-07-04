Arap Sinemasının Arşivi Beyrut’ta

Abboud Ebu Judi, 1970’li yılların başından beri film afişlerini, tanıtım broşürlerini ve sinema biletlerini topluyor. Lübnanlı olan ve Beyrut’ta yaşayan Ebu Judi koleksiyonunda 20 binden fazla film afişi, 10 bin civarında filmden karelerin olduğu tanıtım broşürü olduğunu söyledi.

Sinema merakının nasıl başladığını Ameraka’nın Sesi’ne anlatan Ebu Judi, “Film afişleri toplamaya başladığımda ergenlik çağındaydım. İlk başlarda Beyrut’ta bulabildiğim yabancı filmlerin afişlerini topluyordum. Arap filmleri de vardı ama gençleri biliyorsunuz, yabancı filmler ilgimi çekiyordu. Steve McQuinn, Clint Eastwood filmleri vardı. Daha sonra Fransız sinemasını keşfedip Fransız filmlerinin de afişlerini toplamaya başladım” dedi.

Beyrut’un meşhur Hamra Caddesi’nde bir kitabevi olan Ebu Judi’nin Lübnan ve Arap yapımı filmlere ilgisi ise, “Bizim (Arap dünyası) hangi filmlerimiz var?” sorusunun ardından başlamış.

Ancak Lübnan ve Arap yapımı filmlerle ilgili afişlere ulaşmak bir yana bilgi edinmek konusunda zorlandığını belirten Ebu Judi, “Lübnan filmleri çok popüler değillerdi, kimsenin bilgisi yoktu bu filmlere dair. Kültür Bakanlığı’na bu filmlerle ilgili bilgi almak için gittim. Film ne zaman çekilmiş, oynayanlar kim diye sordum. Onların da bilgisi yoktu. Benzer bir durumun Suriye, Mısır ve Irak yapımı filmler için de geçerli olduğunu farkettim” dedi.