Arap ülkelerinde basın özgürlüğünün dramı

Mursi yanlısı gösterilerin merkezi başkent Kahire'nin doğusundaki Rabia'tül Adeviye Meydanı'ydı. Mursi'nin devrilmesinden bir gün sonra, 14 Ağustos 2013 tarihinde, taraftarları yeniden Adeviye Meydanı'nı doldurmuş ve güvenlik güçleri de göstericileri abluka altına almıştı. Silahlı birlikler Mursi yanlısı protesto gösterilerini bastırmaya çalışırken meydandaki göstericilere ateş açtı. Şiddetin olaylarının karıştığı gösterilerde 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi de yaralandı.

Zor koşullar altında çalışan Arap ülkelerindeki gazeteciler siyasi baskılarla karşı karşıya.Temmuz 2013'te başlayan kitlesel protesto gösterilerinden yaklaşık bir ay sonra Mısır'ın seçilmiş Devlet Başkanı Muhammed Mursi ordu tarafından iktidardan el çektirildi. Müslüman Kardeşler partisi mensubu Mursi'nin Mısır'ı ılımlı İslam ülkesine dönüştürmeyi amaçladığı savunuluyordu. Protestoların ardından ülkedeki siyasi dönüşüme karşı harekete geçen ordu, Mursi yanlısı gösterilere de şiddet kullanarak müdahele etti.

Mahmud Ebu Zeyd de o gün meydanda bulunanlar arasındaydı. Foto muhabir Ebu Zeyd, diğer adıyla "Şavkan" hızla denklanşöre basıyor ve polisin kitlelere müdahalesinin fotoğraflarını çekiyordu. Ama sadece bu bile yetkilileri kızdırmaya yetmişti. Kısa bir süre sonra Şavkan tutuklandı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre Şavkan hakkında açılan dava tamamen bir kurgunun eseriydi. Duruşmaları 2013'den bugüne kadar toplam 40 kez ertelenen Şavkan hâlâ tutuklu.

Ancak Şavkan unutulmadı. Hafta başında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Kolombiyalı gazeteci Guillermo Cano Isaza anısına düzenlenen Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü'nün bu yıl Mısırlı foto muhabiri Mahmud Ebu Zeyd'e verileceği duyuruldu. Bunun üzerine Mısır Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak "terör eylemlerine katılan ve suç işleyen bir kişinin" basın özgürlüğü adına ödül almasını derin üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı.

İstenmeyen gazeteciler

Aslında Şavkan davası, Mısır'ın Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yayınladığı son Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde yer alan 180 ülkeden neden 161'inci sırada olduğunu en iyi şekilde açıklıyor. Mısır, Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Irak'ın bir sıra gerisinde, Lübnan'ın ise bir sıra önünde. Her iki ülke de yıllarca ya savaş yaşamış ya da savaş koşullarında kalmış ülkeler.