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‘Araplar Din ve Devlet İşlerinin Ayrılmasından Yana’

29.07.2018 21:10 | Son Güncelleme

Washington’daki Arab Center-Arap Merkezi’nin 11 Arap ülkesinde yaptığı ankete göre Araplar az bir farkla da olsa din ve devlet işlerinin ayrılmasından yana

Washington’daki Arab Center-Arap Merkezi’nin 11 Arap ülkesinde yaptığı ankete göre Araplar az bir farkla da olsa din ve devlet işlerinin ayrılmasından yana.

Amerika’nın politikalarına büyük bir çoğunlukla olumsuz bakılan coğrafyada Türk dış politikasına destek yüzde ise 54 .

Suudi Arabistan, Fas, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Filistin gibi devletlerin aralarında bulunduğu 11 Arap ülkesinde yapılan ankette çıkan sonuçlar Washington’da kamuoyuyla paylaşıldı.

Arab Center-Arap Merkezi tarafından yapılan anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri Arapların din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması isteği.

Buna göre Arapların yüzde 52’si ülkelerinde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını istiyor.

Panelin konuşmacılarından Arap Merkezi’nde araştırmacı Dana El Kurd, “Arapların çoğu kendilerini dindar olarak niteliyor. Onlara dinin politikadan ayrılmasının ülkeleri için iyi olup olmadığını sorduk. Burda kutuplaşma var ama çoğunluk kendini dindar olarak nitelemesine rağmen dinin siyasetten ayrılmasından yana” dedi.

Ankete katılanların yüzde 72’si hükümetin siyasi destek kazanmak için dini kullanmasına da karşı çıkıyor.

Araplar yüzde yüzde 79 gibi büyük bir çoğunlukla Amerika dış politikasına karşı.

Dış politika konusunda Arapların yüzde 30’u Türk dış politikasını olumlu bulurken, yüzde 24’ü de bir dereceye kadar Ankara’nın dış politikasını olumlu buluyor. Böylece toplamda destek yüzde 54’e ulaşıyor.

El Kurd, “Amerika, diğer ülkelerle kıyaslandığında açık ara en fazla olumsuz şekilde algılanan ülke. Amerika dış politikasını Türkiye ya da Çin ya da Fransa’yla kıyasladığımızda İran’ın arkasında en düşük orana sahip” dedi.

Panelin bir başka konuşmacısı Maryland Üniversitesi’den Shibley Telhami de “Amerika’nın bütün ülkeler içinde en son sırada çıkması çarpıcı. Türkiye’nin de Arap dünyasında Türkiye’yle ilgili bölünmeye rağmen ankette hala yüksek seviyede olması da çarpıcı” ifadelerini kulandı.

Bununla birlikte ankette dikkat çeken bir başka sonuç da Arapların yüzde 15’inin de Türkiye’yi tehdit olarak görmesi.

İsrail ise yüzde 90’la Arapların en fazla tehdit olarak nitelediği ülke.

İsrail’i yüzde 84’le de Amerika takip ediyor.

Ankette insanlara IŞİD’le ilgili düşünceleri de soruldu.

Buna göre ankete katılanların yüzde 92’sinin örgüte bakışı olumsuz.

Bu oran son 4 yılda yapılan anketlerde çıkan en yüksek sonuç.

Ankette çıkan bir diğer dikkat çekici sonuç da ülkelerin çoğunda halkın haberleri uydu televizyonundan ve sosyal medyadan takip etmesi.

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