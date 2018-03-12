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Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2018 16:32 | Son Güncelleme

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, 3 yıl boyunca hapishanede kaldığını ve babasının kendisine işkence yaptığını iddia etti. Prenses Latife bir Fransız ajanı tarafından kaçırılarak kurtulduğunu öne sürdü.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapsedildiğini ve bir Fransız casusu tarafından kaçırılarak kurtulduğunu iddia etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki Latifa üç yıl boyunca hapishanede işkence gördüğünü öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi.

Prenses Latife, çektiği videolarda da ailesinin ve babasının kendisine uyguladığı işkenceleri anlattı.

"BİZİM ELİMİZDE HİÇBİR ÖZGÜRLÜK YOKTU"

Prenses Latife, video kaydında ‘‘Bizim elimizde sandığınız gibi hiçbir özgürlük yoktu. Sokağa çıkma yasağım vardı. Saraydan çıktığımda gözlem altındaydım ve eve belirli bir saatte dönmek zorundaydım. Annem benden (günlük yaptıklarıma dair) rapor alıyordu. Ve tabii şoförden nerelere gittiğimizi öğreniyordu. Şoför ayrıca babamın ofisine de bu raporları gönderiyordu’’ dedi.

İlk olarak 16 yaşındayken kaçma girişiminde bulunan Prenses Latife, bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra defalarca işkence gördüğünü anlattı. ‘Babasının adamları’nın kendisine işkenceler yaptığını anlatan Latife, Dubai’de 3 sene 4 ay boyunca hapiste kaldığını açıkladı. Hapisten çıkmasının ardından bir daha kendisine şahsi pasaportunun asla verilmediğini söyleyen Prenses, 2000 yılından bu yana hiç yurtdışı seyahatine çıkmadığını belirtti. Kendisine araba kullanma izni verilmediğini söyleyen Prenses Latife, bütün hareketlerinin saatlik dilimler içerisinde gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Dubai Başbakanı Muhammed Bin Raşid el Mektum’un 6 karısından tam 30 çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE dubai Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum Prenses

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bak görüyor musunuz elin fransızı kızcagızı kurtarmıs bi de fransızlara kötü dersiniz! :) Yersen...
yav, filim gibi. Aceba ben benmiyim, sen kimsin. Gercek bumu, yada yalan gercekmi, mantigin bittigi yerdeyiz. Uyutuluyoruz bakalim.
Prenses olmak ne zor imiş?
Raşid el mektum ne diyor bu duruma...
Krallık,Sultanlık,imparatorluk ile yönetilen ülkelerde halk her daim zulüm görmüştür.
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