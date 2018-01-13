Araştırma: AB barış ve istikrarın garantörü

Küreselleşmeye ise büyük bir kesim kuşkuyla yaklaşıyor.Alman Bertelsmann Vakfı Avrupa çapında yaptığı karşılaştırmalı "eupinions" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Ankete katılanlar Avrupa'nın ivedilikle çözmesi gereken sorunlarının başında terörizm ve göç konusunun geldiğini söylüyorlar. Araştırmaya katılan her dört Avrupalıdan biri (yüzde 25) terörizmle mücadelenin AB'nin birincil önceliği olması gerektiğini belirtiyor.

Terör, küreselleşme, göç

Araştırmaya göre her beş Avrupalıdan biri ise (yüzde 20) göçün daha iyi yönlendirilmesi konusunu en önemli görevler arasında görüyor. Ekonomik ya da sosyal adalete ilişkin konular ise -hangi ülkenin vatandaşı olunduğundan bağımsız olarak- yüzde 6'lık bir oranla Avrupalıların çok azı tarafından önemseniyor.

Bertelsmann Vakfı'nın araştırması AB vatandaşlarının yüzde 56'sının küreselleşmeyi bir fırsat, yüzde 44'ü ise tehdit olarak algıladığını ortaya koyuyor. Alman vatandaşların eğilimi de AB ortalamasına çok yakın, yüzde 57'ye yüzde 43. Polonya'da ise küreselleşmeyi destekleyenlerin oranı sadece yüzde 47. Polonyalıların yüzde 53'ü küreselleşmeye karşı çıkıyor.