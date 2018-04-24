Araştırma: ABD'de Müslümanlara yönelik nefret suçları artıyor

Artışta ABD Başkanı Donald Trump'ın rolü olduğu belirtiliyor.Council on American-Islamic Relations (CAIR) tarafından yapılan bir araştırmaya göre ABD'de Müslümanları hedef alan nefret saldırıları 2017 yılında yüzde 15 oranında artarak 300'e çıktı. Suçların iki yıldır artış göstermesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara yönelik politika ve söylemlerinin etkili olduğunu duyurdu. Rapora göre: - 2016 yılında 260 olan nefret suçları 2017 yılında 300'e çıktı. - 2016 yılında Müslümanları hedef alan nefret suçları yüzde 44 oranında arttı. - CAIRS avukatları Müslüman karşıtı 5 bin 650 suç ihbarını değerlendirdi. Bu ihbarların yarısından fazlasının gerçek olmadığı saptandı. - 2017 yılında cereyan eden Müslüman karşıtı 2 bin 559 olay, bir yıl öncesine göre yüzde 17'lik artış anlamına geliyor. - Olayların üçte birinden fazlasına resmi güvenlik mensuplarının karışmış olması 'devletin bir dini azınlığa benzeri görülmedik ölçüde düşmanlık beslediğine' emsal oluşturuyor. "Müslümanlar kum torbası yapıldı"

CAIR'in Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, "sadece Müslüman karşıtı eylemlerin ve şiddetin artmayıp, aynı zamanda Müslüman ya da Müslüman olarak algılanan aileleri, gençleri ve çocukları hedef aldığını" söyledi. Awad, yönetimin ABD'deki Müslüman cemaati ve diğer azınlıkları hedef aldığının apaçık olduğunu ve bu durumun bütün Amerikalıların vicdanını sızlatması gerektiğini söyledi. Awad, rapordaki bulguların Trump yönetiminin anayasaya aykırı politikalarına yöneltilmiş bir suçlama olduğunu sözlerine ekledi. Aynı kuruluşta çalışan avukat Gadeir Abbas ise "şimdiye kadar Müslümanların ABD Başkanı tarafından düzenli olarak kum torbası gibi kullanıldığına tanık olunmadığını" belirtti. Beyaz Saray sözcüsü Kelly Love'dan ise "Trump yönetimi yasalara sadıktır. Başkan Trump defaten şiddeti, ırkçılığı ve nefret eylemlerini kınamıştır" açıklaması geldi. Donald Trump 2017 yılının Ocak ayında Müslüman çoğunluğun yaşadığı 7 ülkenin vatandaşlarına geçici olarak ABD vizesi verilmemesine dair kararname imzalamıştı.