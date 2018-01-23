HABER

Araştırma: Avustralya milyonlarca yıl önce Kanada'nın parçasıydı

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 7 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Araştırmacılar, elde edilen yeni verilere dayanarak, Avustralya kıtasının milyonlarca yıl önce Kanada'nın bir parçası olduğuna inandıklarını açıkladılar.

Avustralya'nın Georgetown bölgesinde yerbilimcilerg göre, bölgedeki hiçbir taşa benzemeyen, buna karşılık Kanada'daki bazı kayaç parçalarıyla benzerlik gösteriyor.

Araştırmacılara göre, bu bulgular Avustralya'nın bir zamanlar Kanada'nın bir parçası olduğunu gösteriyor.

Avustralya'da Curtin Üniversitesi, Monash Üniversitesi ve Queensland Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nün ortak geliştirdiği araştırmada yerbilimciler, Columbia olarak da bilinen Numa kıtasına ilişkin de yeni bulgular elde ettiler.

Bilin insanları John J.W. Rogers ve M. Santosh, 2002 yılında sonuçlarını yayınladıkları bir araştırmada, dünyada mevcut tüm kıtaları barındırdığına inanılan Pangea süper kıtasının oluşumundan çok daha önce, daha büyük bir süper kıtanın var olduğuna ilişkin bulguları açıkladılar. Bu araştırma sonuçlarının yayınlanmasının ardından çoğu yerbilimci Numa süper kıtasının varlığına inanmaya başlamıştı.

Curtin Üniversitesi'nden Adam Nordsvan, "Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar yaklaşık 1.7 milyar yıl önce Georgetown kayaçlarının, bölge Kuzey Amerika'nın bir parçasıyken sığ bir denize dökülmüş olduğunu gösteriyor. Georgetown'un bulunduğu kıtanın Kuzey Amerika'dan ayrılarak 100 milyon yıl sonra Avustralya'nın kuzeyindeki Isa Dağı'yla çarpıştığını keşfettik ve bu ayrılmanın, dünyada neredeyse bütün kıtaların oluşturduğu Numa süper kıtasının yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını gözlemledik" dedi.

Araştırmacılar ayrıca, Georgetown'un Kuzey Amerika'dan ayrılmasından 300 milyon yıl sonra, Numa süper kıtasının bölünmesi sırasında, Georgetown'un Avustralya kıtasına "saplanmış" olduğuna inandıklarını ve bu yeni keşfin Avustralya kıtası hakkında bilinen her şeyi değiştirebileceği savını da ortaya koydular.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.