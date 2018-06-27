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Araştırma: Çalışmayan annenin çocuğu fakirlik çekiyor

27.06.2018 10:17 | Son Güncelleme

Almanya'da yapılan bir araştırma, yalnız çocuk yetiştiren annelerin çalışmamasının çocukları fakirliğe sürüklediğini gösterdi.

Araştırma: Çalışmayan annenin çocuğu fakirlik çekiyor

Yardım kuruluşları devletin düşük gelirli ailelere daha fazla yardım yapmasını talep ediyor.Yalnız çocuk yetiştiren annenin uzun süre işsiz kalması, çocuğun da fakir düşmesine yol açıyor. Alman Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı araştırma, fakir kalma tehlikesinin ancak yalnız çocuk yetiştiren annenin haftada en az 30 saat çalışmasıyla önlenebildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, annesi çalışmayan çocukların yüzde 96'sı sürekli ya da dönemsel fakirlik çekiyor. Yarım gün ya da daha az çalışan yalnız anne çocuklarının yüzde 20'si sürekli ya da dönemsel sıkıntı içinde yetişirken, bu gruba dahil olan çocukların yüzde 40'ı ise en azından geçici olarak fakir kalıyor.

Bertelsmann Vakfı fakir çocukların aç ya da evsiz kalmadıklarını ancak derneklere üye olamadıkları ya da örneğin müzik dersi alamadıkları için toplum hayatından koptuklarını açıkladı. Mali durumu iyi olan ailelerin çocuklarında sosyal hayata katılma oranı yüzde 75'i aşıyor.

"Devlet fakir ailelere daha fazla yardım yapmalı"

Maddi durumun öncelikle annenin çalışma hayatına katılabilmesiyle ilgili olduğunu belirten vakıf başkanı Jörg Dräger annenin çalışabilmesine imkân yaratılması gerektiğini söyledi. Dräger "Ailevi nedenlerle annenin çalışacak durumda olmadığı ailelere ise devlet yardım etmelidir" dedi. Bertelsmann Vakfı 'katılım yardımının' ebeveynin gelir durumuna göre belirlenmesini ve varlıklılardan çok ihtiyacı olan ailelerin bu yardımdan yararlandırılmasını talep ediyor.

Araştırmadaki tanımlamaya göre, asgari geçim yardımı alan ya da hane gelirinin fakirlik tehlikesi sınırının altında kalan ailelerde yaşayan çocuklar fakir yetişenler sınıfında yer alıyor. Almanya'da ortalama aylık gelirin yüzde 60 ya da daha azını kazananlar fakir sayılıyor.

Düşük gelir kategorisindeki çocukların maddi ve sosyal durumunun incelendiği "istihdam piyasası ve sosyal güvenlik paneli" araştırması 2006 yılından bu yana yapılıyor. Her yıl yapılan ve 15 ile daha yukarı yaş gruplarındaki 15 bin kişinin katıldığı anket kapsamında 3 bin 200 çocuğun 5 yıllık hayat kesitini kapsayan veriler değerlendiriliyor.

DW,epd,dpa/AG ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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