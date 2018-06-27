Araştırma: Çalışmayan annenin çocuğu fakirlik çekiyor

Yardım kuruluşları devletin düşük gelirli ailelere daha fazla yardım yapmasını talep ediyor.Yalnız çocuk yetiştiren annenin uzun süre işsiz kalması, çocuğun da fakir düşmesine yol açıyor. Alman Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı araştırma, fakir kalma tehlikesinin ancak yalnız çocuk yetiştiren annenin haftada en az 30 saat çalışmasıyla önlenebildiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, annesi çalışmayan çocukların yüzde 96'sı sürekli ya da dönemsel fakirlik çekiyor. Yarım gün ya da daha az çalışan yalnız anne çocuklarının yüzde 20'si sürekli ya da dönemsel sıkıntı içinde yetişirken, bu gruba dahil olan çocukların yüzde 40'ı ise en azından geçici olarak fakir kalıyor.

Bertelsmann Vakfı fakir çocukların aç ya da evsiz kalmadıklarını ancak derneklere üye olamadıkları ya da örneğin müzik dersi alamadıkları için toplum hayatından koptuklarını açıkladı. Mali durumu iyi olan ailelerin çocuklarında sosyal hayata katılma oranı yüzde 75'i aşıyor.

"Devlet fakir ailelere daha fazla yardım yapmalı"