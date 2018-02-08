Araştırma: Çin Avrupa medyasına sızıyor

Araştırma, Çin'in Avrupa medyasına sızmak için kullandığı yöntemleri irdeliyor.Çin Batı medyasının gündeminden hiç düşmüyor. İngiliz Economist dergisi sadece 2017 yılında Çin'i iki kez manşetine taşırken, Alman Der Spiegel haber dergisi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "İpek Yolu" projesine geniş yer ayırdığı kapak haberine ‘Dünyanın Bir Numaralı Gücü' başlığını atıyordu.

Çinli yatırımcıların fikri mülkiyet hırsızlığına karşı ne yapılabileceği uzun zamandır tartışılıyor. Son Komünist Parti kongresinden sonra ekonomik hâkimiyet arayışı kadar Çin'in ideolojik nüfuz arayışı da gündeme geldi. Devlet Başkanı Şi Cinping kongrede, otoriter devlet modelinin, batmak üzere olduğunu söylediği Batı usulü liberal demokrasiye gerçek alternatif oluşturduğunu dile getirdi.

"Örnek devlet" Çin

Berlin'deki ‘Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsü' (Merics) ve ‘Global Public Policy Institute' Çin'in siyasi ve ekonomik elitlerle, Avrupa medyası, sivil toplum örgütleri ve akademik kurumları üzerindeki artan etkisi karşısında uyarıda bulunuyor. Enstitülerin Çin araştırmasında bu ülkenin ekonomik ve siyasi sisteminin algılanışını iyileştirmek ve liberal demokrasiye alternatif oluşturduğunu göstermek için yoğun çaba harcadığına dikkat çekiliyor.