Araştırma: Çocukların atıştırmalık alışkanlıkları obeziteye yol açabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak (DHA) - İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE), çocukların atıştırmalık alışkanlıklarının ileriki yaşlarda obezite ve sağlıksız bir yaşama ortam hazırladığını ortaya koydu.

PHE'nin araştırmasına göre, küçük yaştaki çocukların öğünler arasında tükettikleri atıştırmalıklar, obezite ve sağlıksız bir yaşama yol açabiliyor. PHE verileri, İngiltere'deki çocukların ortalama olarak günde üç sağlıksız atıştırmalık veya şekerli ve asitli içecek tükettiğini gösteriyor. Açıklanan rakamların, ebeveynleri günlük atıştırmalık sınırını 100 kaloriyle sınırlandırmaları için teşvik etmesi bekleniyor.

PHE araştırmasının sonuçları, çocukların beslenme alışkanlıklarının olması gerekenden üç kat daha fazla şeker barındırdığını gösterdi. Buna göre, atıştırmalık tüketiminde alınması gereken günlük yedi şeker küpü çocukların tükettiği sağlıksız gıdalardan sağlanırken, bu veriler İngiltere'de bir çocuğun ortalama olarak her yıl 400 bisküvi, 120 kek, 100 şekerleme, 70 çikolata ve dondurma ve 150 şekerli veya asitli içecek tükettiğini gösteriyor.