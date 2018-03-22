Araştırma: Dünya genelinde demokrasiler krizde

Araştırmada Türkiye siyasi durumun belirgin şekilde zorlaştığı 13 ülke arasında sayıldı.Alman Bertelsmann Vakfı iki yılda bir hazırlanan "Transformasyon Endeksi"nin (BTI) sonuncusunun sonuçlarını kamuoyuna tanıttı. Kalkınmakta ve az gelişmiş olan 129 ülkenin değerlendirildiği araştırmada 1 Şubat 2015 - 31 Ocak 2017 arasındaki dönem ele alındı. Araştırmada, söz konusu 129 ülkeden 71'i "demokrasi" olarak tanımlanırken 58'inin "otokrasi" olduğu belirtildi.

Demokrasi ve hukuk devletlerinin dünya genelinde krizde olduğu belirtilen araştırmada, "Giderek daha fazla sayıda ülkede yöneticiler kontrol mekanizmalarını genişletiyor" denildi. Araştırmada 40 hükümetin geçen iki yıl içinde hukuk devletini zayıflattığına dikkat çekilerek 50 ülkede siyasi özgürlüklerin kısıtlandığı belirtildi. Ayrıca demokrasi, serbest piyasa ekonomisi, ülke yönetimi gibi niteliklerin araştırmanın yapılmaya başlandığı 12 yıl öncesine kıyasla en düşük seviyede olduğu belirtildi.

"Türkiye dengesini kaybetti"

Araştırmada 13 ülkede siyasi durumun "belirgin bir biçimde kötüleştiği" vurgulandı. Bu ülkeler arasında Yemen, Mozambik ve Türkiye'nin bulunduğu belirtilirken resmi olarak "demokrasi" olarak sınıflandırılan ülkelerde de birey haklarının kısıtlandığı ve hukuk devleti standartlarının da aşındırıldığı ifade edildi. Bunun özellikle Türkiye için geçerli olduğu, aynı zamanda Polonya ve Brezilya'da da görüldüğü kaydedildi. Bertelsmann Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Aart De Geus, "Çok sayıda iktidar sahibi baskıcı yöntemler kullanarak uzun süre iktidarda kalmaya çalışıyor" dedi.