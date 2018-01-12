Araştırma: Evcil hayvanlara verilen çiğ etler patojen içeriyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Ocak (DHA) – Bilim insanlarının yeni bir araştırması, köpek ve kedileri çiğ et ile beslemenin, hem hayvanları hem de sahiplerini tehlikeye sokabilecek "patojenler" (hastalığa neden olan her türlü organizma) içerdiğini ortaya koydu.

The Guardian'ın haberine göre, evcil hayvan sahipleri et, kemik ve organ gibi dondurulmuş satın alınan ve sonra çözülen ürünleri tercih ediyor.

Evcil hayvan sahiplerinin bu tür beslemeyi tercih etmelerinin nedenleri arasında; bu ürünlerin evcil hayvanlar için daha "doğal" olması, işlenmiş yiyeceklerdeki katkı maddelerini içermemesi, cilt ve alerji gibi sağlık sorunlarına karşı direnç kazandıklarının düşünülmesi yer alıyor.

Ancak, araştırmacılara göre, evcil hayvan sahiplerinin bu seçimi, evcil hayvanlarda görülen sağlık sorunlarını önlediğine ilişkin herhangi destek sağlamadığı gibi, "çiğ et diyetleri" diş ve bağırsakta yaralanmalara ya da büyüme sorunlarına neden olabiliyor.

Habere göre, bu gibi sorunlar evde hazırlanmış çiğ et mamalarının bazı besin değerlerini içermemesinden kaynaklanıyor.