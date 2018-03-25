Araştırma: Gençken dinlediğimiz şarkılar yetişkinlikteki müzik zevkimizi belirliyor

Bir araştırma, gençken dinlediğimiz şarkıların yetişkinlikteki müzik zevkimizi belirlediğini ortaya koydu.

Ekonomist ve çok satan 'Herkes Yalan Söyler: Büyük Veriler, Yeni Veriler ve İnternet Gerçekten Kim Olduğumuzla İlgili Ne Söyleyebilir' kitabının yazarı Seth Stephens-Davidowitz, internet üzerinden müzik dinleme platformu olan Spotify'daki dinleyicilerin müzik zevkleri ile yaşları arasındaki bağlantıyı, şarkı listeleri üzerinden analiz etti.

Spotify'ın sağladığı veriler belirli yaştaki kadın ve erkeklerin şarkıları ne sıklıkta dinlediğini gösterdi.

Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan araştırma ile ilgili Stephens-Davidowitz, "Kalıplar ortadaydı. Bir şarkının ne kadar popüler olacağının doğum tarihiyle ilişkisi var" diyor.

Analize göre, Radiohead'in Creep şarkısı 38 yaşındaki erkekler arasında popülerlikte 164'üncü sırada. Ancak 10 yıl önce ya da 10 yıl sonra doğanlar arasında ilk 300'e giremiyor.

1993 yılında şarkı yayınlandığı zaman, şu an 38 yaşında olan erkekler 14 yaşındaydı.