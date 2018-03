Araştırma: Gençken dinlediğimiz şarkılar yetişkinlikteki müzik zevkimizi belirliyor

Janet Jackson'ın That's The Way Love Goes şarkısının 35 yaşındaki kadınlar arasında da ilgiyle dinlendiği belirtiliyor. Bu kadınlar, şarkının çıkış tarihinde 11 yaşındalardı.

Stephens-Davidowitz, "Erkeklerin yetişkinlikteki müzik zevklerini oluşturma açısından en önemli yaş aralığı 13 ila 16. Kadınlar içinse bu 11 ila 14" diyor.

Stephens-Davidowitz'e göre 20'lerin başında dinlenen şarkılar ise yetişkinlikteki müzik zevkini ergenlik döneminin ancak yarısı kadar etkiliyor.

İngiliz Times gazetesine konuşan İngiltere'deki Keele Üniversitesi'nde müzik psikolojisi derslerini veren öğretim üyesi Alexandra Lamont, gençlik yıllarında müzik zevkinin gelişmeye başladığına ve bu dönemde müziğin insan hayatında büyük yer kapladığına dikkat çekiyor.

"Çocukken, kulaklarımız açıktır ve pek çok farklı şeyi beğeniriz. Ergenlikte ise kulaklarımız kapalıdır ve bir müzik türüne bağlıyızdır ve müzik bizim çok önemlidir" diyor.