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Araştırma: Yavaş yiyen şişmanlamıyor

14.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

Japon bilim insanlarına göre yemeği yavaş yemek kilo alma riskini düşürüyor.

Araştırma: Yavaş yiyen şişmanlamıyor

Yavaş yiyen daha çabuk doyuyor.Yavaş yemek şişmanlamaya karşı koruyor, aceleyle yenen yemek ise hastalık derecesinde kilo aldırıyor. Japon uzmanların 60 bin kişi üzerinde yaptıkları araştırma bu sonucu ortaya koydu. ‘British Medical Journal' dergisinde yayınlanan araştırmayla ilgili haberde yemeği yavaş yiyenlerde şişmanlığın yol açtığı şeker, kalp ve kanser hastalıklarının daha az görüldüğü belirtiliyor. Aynı zamanda yemek aralarında atıştırma yapmamak ve akşam yemeğini yatmadan en az iki saat önce yemek de kilo almayı önleyebiliyor.

Yemek yeme hızıyla ilgili ilk kapsamlı araştırmanın akla yatan sonuçlara vardığını belirten Alman beslenme uzmanı Stefan Kabisch ancak yavaş yemek yemenin olumlu etkilerini şüpheyle karşılamak gerektiğini söylüyor. Anketlerdeki verilerin sağlıkla ilgili diğer etmenlerden de olumlu etkilenebildiğini, ancak bunun araştırmada ayrıca belirtilmediğini kaydeden Alman uzman, hangi yemeklerin yendiği ve ankete katılanların spor yapıp yapmadıkları hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığına dikkat çekiyor.

Fukuoka Üniversitesi'nden Yumi Hurst ve Haruhisa Fukuda sağlık kontrolünden geçtikten sonra yemek yeme alışkanlıklarıyla ilgili soruları yanıtlayan 40 yaşın üzerindekileri araştırmaya dâhil etmiş. Bunların üçte birinden fazlası bir, diğerleri ise iki ya da üç kez sağlık kontrolünden geçmiş. Gönüllü olarak katılanların tümü şeker hastaları arasından seçilmiş.

Yavaş ye, çabuk doy

Araştırmaya katılanların 33 bin 455'i yemek yeme hızını "normal" olarak tanımlarken, 22 bini çok hızlı yemek yediğini, 4 binden biraz fazlası ise hiç acele etmeden ve keyifle yediğini beyan etmiş. 2008 – 2013 yılları arasındaki araştırma periyodu sırasında katılımcıların önemli bir bölümü yemek yeme alışkanlığını değiştirmiş. Yavaş yiyenler arasında normal kilolu kadınların sayısı normal ve hızlı yiyenlerden fazlaymış. Aynı zamanda belleri daha ince ve vücut ağırlığı ile vücut yüzeyinin orantısını gösteren Vücut Kitle Endeksi (BMI) ortalamanın altındaymış.

Yaş ve ilaç kullanma gibi çeşitli faktörlerin de yer aldığı araştırmada normal hızla yemek yiyenlerin sağlıksız kilo alma riskinde hızlı yeme alışkanlığı olanlara göre yüzde 29'luk bir azalma saptandığı belirtiliyor. Araştırma, yemeği yavaş yiyerek kiloyu ayarlamanın ve BMI'yi düşürmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Japon araştırmacılar hızlı yiyenlerin doyduklarını fark etmediklerini, yavaş yiyenlerde ise tokluk hissi daha çabuk kendini gösterdiği için fazla yemeye ihtiyaç duyulmadığını tespit etti. Alman uzmanlar da tokluk hissinin mide kadar beyinde de oluşabilmesi için lokmaların yavaş ve uzun çiğnenmesinin önemine işaret ediyorlar.

Vermek zor, almak kolay

Verilen kiloları yeniden almaktan kaçınmanın ne kadar zor olduğu da bir diğer araştırmanın konusu oldu. Trondheim Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Fakültesi'nden Catia Martins aşırı şişmanların kilo verdikten sonra uzun süre kendilerini aç hissettiklerini söylüyor.

Martins aşırı şişman 34 kişiyle yaptığı araştırmaya katılanların iki yılda ortalama 11 kilo verdiklerini, ancak aradan iki yıl geçtikten sonra da kendilerini sürekli aç hissettiklerini ortaya çıkarmış. Martins bunun açlık hormonuyla ilgili olduğunu ve herkeste bulunan bu hormonun kilo veren şişmanlarda hızla yükseldiğini söylüyor. Araştırmada vücudun eski yüksek kilosuna geri dönmek istediği ve kilo verdikten sonra kalori ihtiyacı azalmasına rağmen alışık olduğu kalori sayısına ulaşmak istediğini ortaya koyuyor.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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