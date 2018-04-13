Araştırmacıların Yeni Hedefi İnsan Taşıyabilen Robotlar

HUBO FX-2 isimli 270 kilo ağırlığındaki robot, üzerine binen 70 kilo ağırlığındaki kullanıcısını rahatlıkla taşıyabiliyor.

Özel tasarlanan ve 'veri kolları' adı verilen kulp, oturan kişinin kol ve ellerini de kontrol etmesini sağlıyor.

Robot, Kış Olimpiyatları'ndan önce Olimpiyat meşalesini taşımıştı.

HUBO Laboratuarı Direktörü Profesör Oh Jun-ho, bu gibi robotların engellileri engebeli arazide taşıyabileceğini söylüyor.

Güney Kore, HUBO laboratuarının geliştirdiği 85 adet robotu olimpiyatlarda güvenlik ve temizlik hizmetlerinde kullandı.