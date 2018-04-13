HABER

Araştırmacıların Yeni Hedefi İnsan Taşıyabilen Robotlar

13.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

Engebeli yollarda ilerlemek ya da merdiven çıkmak isteyen engelli bireyler için geliştirilen tekerlekli sandalyeler henüz piyasada yerini almış değil. Bu arada Güney Kore'de bir laboratuvar, kişilerin üzerine oturup sürebileceği robotlar üzerinde denemeler yapıyor

Araştırmacıların Yeni Hedefi İnsan Taşıyabilen Robotlar

HUBO FX-2 isimli 270 kilo ağırlığındaki robot, üzerine binen 70 kilo ağırlığındaki kullanıcısını rahatlıkla taşıyabiliyor.

Özel tasarlanan ve 'veri kolları' adı verilen kulp, oturan kişinin kol ve ellerini de kontrol etmesini sağlıyor.

Robot, Kış Olimpiyatları'ndan önce Olimpiyat meşalesini taşımıştı.

HUBO Laboratuarı Direktörü Profesör Oh Jun-ho, bu gibi robotların engellileri engebeli arazide taşıyabileceğini söylüyor.

Güney Kore, HUBO laboratuarının geliştirdiği 85 adet robotu olimpiyatlarda güvenlik ve temizlik hizmetlerinde kullandı.

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafıİsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı
Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz

ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz

Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı

Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Alman polisinin işkence ettiği Fatih Karabulut, Erdoğan'a seslendi: Bu namus meselesidir

Alman polisinin işkence ettiği Fatih Karabulut, Erdoğan'a seslendi: Bu namus meselesidir

Trump'ın 'gizli aşk çocuğu' iddiası ortalığı karıştırdı

Trump'ın 'gizli aşk çocuğu' iddiası ortalığı karıştırdı

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.