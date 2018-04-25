Arizona’da Cumhuriyetçi Aday Çok Az Farkla Seçimin Galibi

Arizona’da Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi için yapılan seçimin galibi oldu. Ancak sonuç, Demokratlarla aralarında çok az bir farkın olması nedeniyle Kasım’daki ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti için tehlike çanlarının çalmaya devam ettiği şeklinde yorumlandı.
Başkan Donald Trump 2016 başkanlık seçiminde Arizona’da 21 puan farkla galip gelmişti.
Cumhuriyetçi Debbie Lesko’nun Demokrat aday Hiral Tipirneni önünde yarışı 5 puan farkla kazandığı bazı yayın organlarınca açıklandı.
Başkan Trump da, eski bir eyalet senatörü olan Lesko’yu Twitter mesajıyla tebrik etti. Trump, “Debbie büyük İş yapacak, basın çok sessiz” ifadesini kullandı.
Demokrat Tipirneni, yarışa Kasım ayındaki seçimlerde devam edeceğinin mesajını verdi.
Arizona’daki seçim, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi üyenin uygunsuz davranışlarda bulunduğu suçlamaları üzerine istifa etmesi nedeniyle yapıldı.
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