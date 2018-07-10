Arjantin'de 200 milyon yıllık dev dinazor fosili bulundu! Dinazorlarla ilgili teoriler alt üst oldu!

Doğa Ekolojisi ve Evrimi dergisine göre, Arjantin'de araştırma yapan arkeologlar 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen dev bir dinazor fosili keşfetti.

DİNAZOR FOSİLİNİN YÜKSEKLİĞİ 4 METRE, UZUNLUĞU 10 METRE

"Ingentia prima" adı verilen otçul bir dinazor türüne ait olduğu belirtilen fosilin yüksekliğinin 4 metre, uzunluğunun ise 10 metre olduğu bildirildi.

BİLİMSEL TEORİLERİ ALT ÜST ETTİ

Araştırmaya katılan Arjantin San Juan Ulusal Üniversitesi'nden Cecilia Apaldetti, "Bilim insanları şu ana kadar dev dinazorların 180 milyon yıl önce dünyada yaşamakta olduğuna inanıyordu ancak bu keşif dinazorların tahmin edilen yıllardan daha önce var olduklarına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

DEVASA DİNAZORLARIN ATASI

Fosili bulunan türün, uzun boyunları ve kuyrukları olan "Brachiosaurus" ve "Diplodocus" gibi devasa dinazorların atası olduğu düşünülüyor. (AA)

