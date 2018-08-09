Arkadaşı tarafından 60 metre yükseklikten itilen kız ölümden döndü!

16 yaşındaki Jordan Holgerson isimli genç kız arkadaşlarıyla gittiği Lewis nehrinin üzerinde bulunan köprüde şakalaşmaya başladı.

Anbean kaydedilen görüntülerde genç kızlardan birinin, diğer kızların itirazına rağmen, Holgerson'ı köprüden ittiği görülüyor.

Düşme neticesinde beş kabuırgası kırılan ve akciğeri delinen genç kız şu an hastanede uzun süre yaşam mücadelesi verdi.

Kendine geldikten sonra onu iten arkadaşının özür dilediğini ancak ona hala kızgın olduğunu söyleyen genç kız 'herşey daha kötü bitebilirdi' ifadesini kullandı!

Ancak genç kızın çok kızgın olan annesi bu işi mahkemeye taşımakta kararlı olduğunu belirtiyor.

