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'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

ABD'li yıldız Amanda Cerny, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.

'Arkadaşım' notunu düşerek paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkına çeviren Amanda, yaptığı paylaşımla takipçilerinden tepki topladı.

Fenomen Amanda'dan olay yaratan pozlar

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Amanda Cerny bu fotoğrafı: "SEVİYORUM! Gerçek arkadaşlar birbirini destekler. Arkadaşımın, burada benimle olmasından dolayı çok mutluyum. Bu arkadaşlık bir harika. Böylesine güzel bir arkadaşla böyle cool bir hayat! Seni seviyorum kardeşim!" notuyla paylaştı.
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26 yaşındaki ABD'li sosyal medya yıldızı Amanda Cerny'nin, en yakın arkadaşı ile paylaştığı ateşli pozlar tepki aldı.
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Arkadaşıyla verdiği poz sosyal medyada çok tartışıldı. "Bu nasıl arkadaşlık!" dedirtti.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir Türk kullanıcıyla girdiği diyalog sonrasında şu sıralar Türkiye'de oldukça popüler olan sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, Fenerbahçe forması giymişti.
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Cerny, Instagram hesabından Fenerbahçe formasıyla yaptığı paylaşıma, "Fenerbahçe'yi seviyorum!" notunu düşmüştü.
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Cerny'nin 20 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
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İşte güzel fenomenin olay yaratan o pozu...
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Amanda Cerny fenomen sosyal medya instagram

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