'Arkadaşım' deyip öyle bir poz paylaştı ki...

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Amanda Cerny bu fotoğrafı: "SEVİYORUM! Gerçek arkadaşlar birbirini destekler. Arkadaşımın, burada benimle olmasından dolayı çok mutluyum. Bu arkadaşlık bir harika. Böylesine güzel bir arkadaşla böyle cool bir hayat! Seni seviyorum kardeşim!" notuyla paylaştı.