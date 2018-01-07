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Arkeologlar Derneği: Sur’da Tarih Yokedildi

07.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 6 saat önce

Diyarbakır’daki tarihi Sur içinde inceleme yapan Arkeologlar Derneği, çatışmaların yaşandığı altı mahallenin yüzde 72’sinin yıkıldığını belirterek, tarihin de yok edildiği söyledi.

Diyarbakır'daki tarihi Sur içinde inceleme yapan Arkeologlar Derneği, çatışmaların yaşandığı altı mahallenin yüzde 72'sinin yıkıldığını belirterek, tarihin de yok edildiği söyledi. Arkeologlar Derneği bölgede çıkarılan insanların yeniden bölgeye yerleştirilmesi çağrısı yaptı.

Sur'un Yıkımına Hayır Platformu'nun davetlisi olarak Diyarbakır'a gelen Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, iki gün boyunca Sur'da inceleme yaptı. İki yıldan fazladır sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgeyi de dışarıdan gözlemleyen Dernek Yönetimi, izlenimlerini bir basın toplantısıyla paylaştı.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yiğit Özar, bölgede yenileme yerine yıkım yapıldığını belirterek, tahribatın tam sonucunun halen bilinmediğini söyledi. Özar, bölgede tarihin yok edildiğini vurgulayarak, "Ziyaretimiz sırasında çatışma bölgelerinde meydana gelen tahribat meydana gelen bölgelerde onarım yapılması yerine yıkım ve yeniden inşa çalışmaları olduğunu gördük. Bunun sonucunda pek çok tescilli kültür varlığının, Helenistik Roma dönemine ait sokak yapısının, çatışmaların bitmesine rağmen hala girişin yasak olduğu 5 mahallede, tamamen yok olduğunu gördük. Bu yaşam alanında yüzlerce yıllık süreklilik sonucu oluşan arkeolojik katmanların, hafriyat sonucu kayıplar verdiği açıktır. Kaybın ne kadar olduğu, kazılar sırasında ortaya çıkan hafriyattaki tarihi eserlere ne olduğu konusunda ciddi şüphelerimiz var. Suriçi'nin altı mahallesinin yüzde 72'si yıkılmış. Kentin tarihsel dokusu hem yapısal, hem de demografik olarak onarılması güç yaralar almıştır. Çatışmalar sonrası Alan Yönetimi Başkanlığı'nın tespit yapmasına izin verilmemiştir. Kültür Bakanlığı'nın belirlediği alanı tanımayan ekiplerce bilimsel altıkları göz önüne alınmadan, gözleme dayalı tespitlerle yetinilmiştir ”dedi.

Özar, meslektaşlarını da eleştirerek, "Üzüntü verici diğer bir durum ise yıkım ve onarım mevzuatını etkisizleştirmesi için gereken bilimsel manipülasyonu yapanlar arasında meslektaşlarımızın ve ilgili bilim dallarından uzmanların, doktor olmasıdır” diye konuştu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevil Gülçur ise Sur sakinlerinin yeniden yerlerine döndürülmeleri çağrısı yaparak, "Sur içinden dışarı çıkarılan kişilerin yeniden burada iskan edilmesi gerekir. Yeniden iskan edilmesi derken de bu kişilerin, kendi mali güçlerinin dışında başka öneri ile karşı karşıya kalmamaları gerekir. İnsanları gücendirmemek, insanları kendi yaşadıkları ortamlardan uzaklaştırmamak gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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