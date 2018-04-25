HABER

Arktik Okyanusu’nda mikroplastik alarmı

25.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

Alfred-Wegener Enstitüsü’nün Akrtik Okyanusu’nda yaptığı incelemeler mikroplastik miktarının rekor düzeye ulaştığını ortaya koydu.

Buna göre, bir litre buzda 12 binden fazla mikroplastik tespit edildi.Alman Alfred-Wegener Enstitüsü'nün (AWI) yaptığı araştırmalara göre, Arktik Okyanusu'ndaki mikroplastik miktarı rekor düzeye ulaştı. Bremerhaven'da Alfred-Wegener Enstitüsü'nün açıklamasında, spektroskop ile farklı buz örnekleri üzerinde yapılan analizlerde "rekor düzeyde" mikroplastik tespit edildiği belirtildi. İncelenen bazı örneklerde, bir litre buzda 12 binden fazla mikroplastik bulunduğu kaydedildi.

Alfred-Wegener Enstitüsü'nden verilen bilgilere göre, araştırmada Kuzey Kutbu'nda 2014-2015 yılları arasında yapılan üç keşif gezisinde beş farklı bölgeden toplanan buz örnekleri incelendi. Araştırmada ilk kez madde parçacıklarını kızılötesi ışınla aydınlatan özel bir spektroskobun kullanıldığı belirtildi.

Kızılötesi spektroskop sayesinde çok küçük parçacıkların da tespit edilebildiğine dikkat çekildi. Araştırmayı yürüten Gunnar Gerdts, bu teknik ile miktoplastik yoğunluğunun eski analizlere kıyasla iki ile üç kat daha fazla olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Buzda 17 farklı plastik türü bulundu

Bilim dergisi Nature Commnications'da yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, mikroplastik parçalarının niteliği ve kaynağı da tespit edildi.

Analizler sonucunda, Kuzey Kutbu'ndan alınan buz örneklerinde 17 farklı plastik türü bulunduğu belirlendi. Ambalajlarda kullanılan polietilen ve polipropilen ile cila parçacıkları, naylon ve sigara filtrelerinde kullanılan selüloz asetat bulunan plastik türleri arasında yer alıyor.

Araştırmanın raporunu yazan Ilke Peeken, buldukları plastik parçacıklarının Atlantik Okyanusu'nun yanı sıra Pasifik Oknayusu'nun Havai ile Kuzey Amerika arasında kalan bölgesinden Kuzey Kutbu'na geldiğini tahmin ettiklerini belirtti. Peeken, "Kanada havzasındaki deniz buzundan alınan örnekler, Kuzey Amerika'da yaygın olan naylon torbalarda kullanılan plastik içeriyor” dedi.

Bunun yanı sıra Sibirya kıyılarında gemilerden gelen cila ve balıkçı ağlarında kullanılan naylon parçacıklarının miktarının yoğun olduğunu belirten Peeken, "bu bulguların, Arktik Okyanus’ta artan gemi trafiği ve balıkçılığın belirgin izler bıraktığını ortaya koyduğunu” vurguladı.

AFP,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!
24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İlginizi Çekebilir

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

ABD'de terör örgütü YPG çatlağı

ABD'de terör örgütü YPG çatlağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.