Arktik Okyanusu’nda mikroplastik alarmı

Buna göre, bir litre buzda 12 binden fazla mikroplastik tespit edildi.Alman Alfred-Wegener Enstitüsü'nün (AWI) yaptığı araştırmalara göre, Arktik Okyanusu'ndaki mikroplastik miktarı rekor düzeye ulaştı. Bremerhaven'da Alfred-Wegener Enstitüsü'nün açıklamasında, spektroskop ile farklı buz örnekleri üzerinde yapılan analizlerde "rekor düzeyde" mikroplastik tespit edildiği belirtildi. İncelenen bazı örneklerde, bir litre buzda 12 binden fazla mikroplastik bulunduğu kaydedildi.

Alfred-Wegener Enstitüsü'nden verilen bilgilere göre, araştırmada Kuzey Kutbu'nda 2014-2015 yılları arasında yapılan üç keşif gezisinde beş farklı bölgeden toplanan buz örnekleri incelendi. Araştırmada ilk kez madde parçacıklarını kızılötesi ışınla aydınlatan özel bir spektroskobun kullanıldığı belirtildi.

Kızılötesi spektroskop sayesinde çok küçük parçacıkların da tespit edilebildiğine dikkat çekildi. Araştırmayı yürüten Gunnar Gerdts, bu teknik ile miktoplastik yoğunluğunun eski analizlere kıyasla iki ile üç kat daha fazla olduğunu tespit ettiklerini belirtti.