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Arnavut Kardinal: Cep telefonuyla da, Müslümanlara da şeytan çıkarma ayini yaptım

17.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Roma'da Katolik Kilisesi'ne bağlı bir üniversitede düzenlenen 'şeytan çıkarma' kursuna katılan rahipler cep telefonuyla ayin yaparken Müslümanların da kursa başvurduğu belirtildi.

Arnavut Kardinal: Cep telefonuyla da, Müslümanlara da şeytan çıkarma ayini yaptım

İtalya'nın başkenti Roma'da Katolik Kilisesi'ne bağlı bir üniversitede 'şeytan çıkarma' kursu düzenleniyor.

Kursun açılış dersini veren Arnavut Kardinal Ernest Simoni, cep telefonuyla da şeytan çıkarma ayinleri yaptığını ve Müslümanların da şeytan çıkarma için kendisine başvurduğunu söyledi.

Roma'daki Ateneo Pontificio Regina Apostolorum üniversitesinde 16-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen 'Şeytan Çıkarma ve Özgürleştirme Duası Kursu'na 51 ülkeden 250'nin üzerinde rahip katılıyor.

Dün yapılan açılışta, günümüzde şeytan çıkarma uzmanlarının yeni mücadele alanlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kursu organize eden Sacerdos Enstitüsü'nden Rahip Jose Enrique Oyarzun, "yalanın babası" diye nitelediği şeytanın günümüzde internet ve sosyal ağlar sayesinde daha çok rağbet gördüğünü söyledi.

Açılış dersini veren Arnavut Kardinal Ernst Simoni de, "Her gün cep telefonuyla 4-5 şeytan çıkarma ayini yapıyorum" dedi.

Pedofili, Afrika büyüleri

Kardinal Simoni, bu alanda uzman olduğunu bilen Müslümanların da kendisinden yardım istediğini anlattı.

Simoni, "Müslümanlara da şeytan çıkarma ayini yaptım. Beni tanıyorlardı ve rica ettiler" dedi. 'Şeytandan kurtardığı" Müslümanların bu ayinden sonra din değiştirip değiştirmediği sorusuna ise Simoni, "Hayır, Müslüman kaldılar" diye yanıt verdi.

Kursun devamında, pedofili, Afrika büyüleri, Latin Amerika'daki tarikatlerin kültleri de ele alınacak.

Organizatörlerden Rahip Luis Ramirez, "Amacımız rahiplere, ciddi ve bilimsel araştırmanın eksik olduğu bu konuda akademik eğitim vermek" dedi.

Ramirez, kursun disiplinlerarası yapıya sahip olduğunu da belirtti ve rahiplere, psikolojik ve fizyolojik sorunları şeytanın musallat olması durumundan ayırt etme eğitimi de verileceğini vurguladı.

Arnavut Kardinal: Cep telefonuyla da, Müslümanlara da şeytan çıkarma ayini yaptım

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