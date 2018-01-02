HABER

Arnavutluk Başbakan Noel Baba kılığına girerek engelli çocukla bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

Enis TABAK / Tiran, 2 Ocak (DHA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Noel Baba kıyafetleri giyerek engelli bir çocuğun isteklerini yerine getirdi.

Arnavutluk'taki özel bir televizyon kanalında gerçekleşen olayda Başbakan Rama, Noel Baba kıyafetiyle studyoya girince önce kimse durumun farkına varmadı. Engelli çocukla bol bol sohbet eden Başbakan Rama, çocuğa isteklerini sorup hepsini yerine getireceğine söz verdi. Başbakan Rama, fiziksel engelli çocuğun ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye yanı sıra ablasını işe alma sözü ile eğitim gördüğü okula hergün servis aracı gödereceğini söyledi. Sohbetin sonunda peruğunu çıkaran Rama, stüdyodaki seyirciler tarafından büyük alkış aldı. Başbakan Rama'yı Noel Baba kıyafetiyle önce tanımayan hem çocuğu ailesi hem stüdyodakiler, Rama'yı karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar. Seyirciler Başbakan Rama'yı ayakta dakikalarca alkışladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Barış süreci' yeniden mi başlıyor? Kafa karıştıran açıklamalar

'Barış süreci' yeniden mi başlıyor? Kafa karıştıran açıklamalar

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

ABD kanalından son dakika İran iddiası! 'Bu kez çok farklı...'

ABD kanalından son dakika İran iddiası! 'Bu kez çok farklı...'

Paris’te yılbaşı gecesinde kadın polis darp edildi

Paris’te yılbaşı gecesinde kadın polis darp edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.