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Artık Kahveyi Robotların Elinden İçeceğiz

21.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Austin’de bir teknoloji firmasının ürettiği robotlar, Starbucks’ın ürettiği gibi özel tasarım kahveleri benzer fiyata yapabiliyor

Artık Kahveyi Robotların Elinden İçeceğiz

Briggo adlı firmanın kurucusu Charles Studor’a göre bu robotlar, kıtaları aşan bir sorunu çözmeyi başarmış.

Studor, “Kahveyi her yerde bulabilirsiniz. Bu çözdüğümüz sorun da dünyada ortak bir sorun. Sorun, tam istediğiniz kalitedeki kahvenin tam sizin sevdiğiniz şekilde yapılması. Bu da kahve tanelerinin ve ham malzemenin verimli kullanılmasını gerektirir” diyor.

Müşteriler akıllı telefonlarına bir uygulama indirerek siparişlerini kişiselleştirebiliyor. Hazır olduğunda robota giderek siparişlerini teslim alıyorlar.

Charles Studor, bu fikrin nasıl doğduğunu, “Batı’da kaliteli ürünleri tüketme şeklimizi düşünerek bu şirketi başlattım. Çoğunlukla çok müsrifiz. Damak tadımıza uygun bu kaliteli çekirdekleri almanın neye mal olduğunu anlamıyoruz. Biz günün sonunda kaliteli ve ulaşılabilir kahveyi kökenine uygun şekilde yapmak istiyoruz” diyerek anlatıyor.

Studor’un uzun vadeli hedefi, tüketiciyi kahve üreticisiyle bir araya getirerek bir fark yaratmak. Tıpkı Guatemala’daki bu doğrudan ticaret ortağı gibi. Bunu yapmak internet ve sosyal medyayla mümkün.

Starbucks gibi büyük kahve markaları gelirlerinin bir kısmını zaten ürünlerini sağlayan çiftçi topluluklarını iyileştirmek için kullanıyor.

Studor, robotların ve insanların farklı kahve ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor ve “Bu büyük bir pazar. Yüksek kaliteli eğitim alan baristalar çalıştıran çok özel kahveciler var. Bunların yerini asla alamayız. Onların bir yeri ve zamanı var. Ancak etrafta birçok başka yer de var. Gecenin bir yarısında bir hastaneyi düşünün. Orada nasıl kaliteli kahve bulacaksınız? Ya da saat sabah 5.30’da havaalanında? Biz bu kaliteli deneyimi her yere taşımak istiyoruz” diye ekliyor.

Briggo’nun bu robotları şu an sadece Teksas’ta Austin bölgesinde hizmet veriyor. Ancak şirket bu alanı genişletmeyi planlıyor.

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