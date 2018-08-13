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Korkunç görüntüler! Asansörde karısını döverek öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Brezilya'da kocasından dayak yedikten sonra apartmanın beşinci katından düşerek feci şekilde can veren kadının video görüntüleri, ülkede kadınlara karşı uygulanan şiddeti yeniden gündeme getirdi.

Euronews'in haberine göre güvenlik kameralarının 22 Temmuz'da kaydettiği görüntüler, Luis Felipe Manvailer adındaki Brezilyalı adamın, eşi avukat Tatiane Spitzer'ı önce şiddet uygulayarak asansöre bindirdiğini ve ardından kadının düştüğü anı gösteriyor. Daha sonra kadının cansız bedenini evine geri çıkaran Manvailer, etrafa bulaşan kanları bir peçeteyle silerken görüntüleniyor.

Brezilya'da geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve ülke genelinde yaygın olarak paylaşılan görüntüler sonrasında kadınlara yönelik şiddet konusu ülkenin gündemine oturdu.

Avukatlar birliğinin çağrısına uyan yüzlerce insan, beyaz elbiseler giyinerek Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da gösteri düzenledi.

ZANLI KOCA GÖZALTINDA

Görüntülerde eşine açıkça şiddet uyguladığı görülen Manvailer, Spitzer'i camdan aşağı atmakla suçlanıyor. Katil zanlısı Manvailer ise ifadesinde eşini camdan aşağı itmediğini, kendisinin atlayarak intihar ettiğini söyledi.

Soruşturmada görüşleri alınan uzman psikologlar, Manvailer'in olay gecesine ait olayları hatırlamadığını belirtti. Brezilya polisiyse soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kadın ölümlerinde yüzde 6 artış
Brezilya Kamu Güvenliği Forumu tarafından yayımlanan rapora göre ülkede kadına yönelik şiddet sonucunda ölen kadınların sayısı 2017 yılında bin 133'ü bularak bir önceki seneye göre yüzde 6 artış gösterdi.

Rapor ayrıca, 2017'de 60 bin 18 tecavüz olayı yaşandığını ve bunun da bir önceki seneye göre yüzde 8 artışa denk geldiğini belirtti.

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