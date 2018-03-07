Aşırı sağcı Freital Grubu üyelerine hapis cezası

Mahkeme 8 sanığı 4 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ndeki Freital kasabasında 2015 yılında aşırı sağcı örgüt üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 8 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bir yıldır süren davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, 8 sanığı "terörist bir örgüt kurmak, patlamalara sebep olmak, cinayete teşebbüs ve cinayete yardım etmek" suçlarından mahkum etti.

Savcılık sanıklar hakkında 5 ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etmişti.

Suçlamalar kanıtlandı

Mahkeme heyeti, aşırı sağcı eğilimli grubun 2015 yılında dönüşümlü olarak sığınmacı yurtlarına ve Dresden'de siyaseten karşıt görüşlü kişilere beş kez patlayıcı ile saldırı düzenlediğinin kanıtlandığını belirtti. Örgütün iki lideri 29 yaşındaki Timo S. 10 yıl, Patrick F. ise 9 yıl altı 6 hapis cezasına çarptırıldı. Suçu işlediği tarihte 18 yaşında olan ve dava sürecinde kapsamlı bir ifade veren sanık Justin S. ise Gençlik Ceza Yasası uyarınca 4 yıl hapis cezası aldı.