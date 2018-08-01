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Aşırı Sağcı Grupların ‘Düşman Listesi’ Almanya’yı Tedirgin Etti

01.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

25 bin kişinin bulunduğu listeyi aşırı sağcıların ne amaçla tuttuğu bilinmiyor. Ancak liste özellikle göçmen temsilcileri ve aşırı sağcılar konusunda haber yapan medya mensupları arasında tedirginlik yarattı

Aşırı Sağcı Grupların ‘Düşman Listesi’ Almanya’yı Tedirgin Etti

Almanya’da aşırı sağ grup ve kişilerin isim, adres ve telefonlardan oluşan “düşman” listeleri hazırladığı ortaya çıktı. 25 bin kişinin bulunduğu listeyi aşırı sağcıların ne amaçla tuttuğu bilinmiyor. Özellikle göçmen temsilcileri ve aşırı sağcılar konusunda haber yapan medya mensupları arasında tedirginlik yaratan liste, Sol Parti’nin hükümete verdiği bir soru önergesi üzerine ortaya çıktı.

Hükümetin verdiği cevaba göre, Alman güvenlik birimleri 2011’den bu yana aşırı sağcı grup ve kişilere yönelik arama, soruşturma ve baskınlarda 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı “düşman” listeleri tespit etti.

İsim, adres ve telefon numaralarının yer aldığı liste 2011’den bu yana aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ile “Nordkreuz” (Kuzey Kavşağı) adlı örgüt ve başka üç aşırı sağcı gruba yönelik arama, baskın ve soruşturmalarda ele geçirildi.

NSU hakkında yürütülen soruşturmada 2011 yılı sonuna kadar 10 bin verilik listeye ulaşıldığı, en kalabalık listenin ise geçen yıl “Nordkreuz” hakkında yürütülen soruşturmada ele geçirildiği, aşırı sağcı terör zanlısı Alman ordu mensubu Franco A. ile iki suç ortağı hakkında başlatılan soruşturmada da 32 kişilik “düşman” listesine ulaşıldığı kaydedildi. Fişlenenlerin isim ve adreslerin üzerinde “Feinde

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