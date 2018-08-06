Aşırı sıcaklardan bunalanlar marketlerde kamp kurdu

Rekor sıcaklıklardan korunmak isteyen vatandaşlar da ilginç önlemlere başvuruyor.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar süpermarketlere akın etti. Marketlerin klimalarından faydalanmak isteyen Finlerin serinlemek için girdikleri marketlerde uyuması dikkat çekti.
Yaşadıkları yerlerde bulunan marketlerden 'aşırı sıcaklar nedeniyle kapımız 24 saat açık' mesajını alan Finler hafta sonu geceyi marketlerde geçirdi.
İNSANLAR MUTLU VE HEYECANLIYDILAR
Başkent Helsinki'de müşterilerine kapısını açan K-Supermarket şubesi yetkilisi insanların akşam saatlerinde market kapandıktan sonra gelmeye başladıklarını ve uyumak istedikleri yeri kendilerinin seçtiğini söyledi. Yetkili ayrıca, geceyi daha eğlenceli hale getirmek için misafirlerine çekilişle bazı ikramlarda bulunduklarını da belirtti. Yetkili, "Her şey çok güzel geçti: insanlar mutlu ve heyecanlıydılar rahat bir gece geçirmeleri için kapılarımızı onlara açtık " dedi.
Uzmanlar ise güneşe maruz kalan araçlarda bebek, çocuk, engelli ya da hayvanların bırakılmamasını, özellikle yaşlıların susamasalar bile günde 2 litre su içmelerini ve yüksek oranda sıvı içeren gıdalar tüketmelerini tavsiye ediyor.
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