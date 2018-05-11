Aşırıcılık Yanlısı Siteler Kapatılıyor

Popüler internet alan servisi sağlayıcısı GoDaddy, altright.com adlı internet sitesini geçen hafta kapattı. Aşırı sağ hareket içinde popüler olan site, beyaz ulusalcı lider Richard Spencer tarafından kurulmuştu.

Bu hamle, GoDaddy gibi şirketlerin geçen yıl Charlottesville’de sağcıların yaptığı olaylı gösterilerin ardından şiddeti destekleyen benzer sitelerin kapatılması için artan halk baskısına yanıt verdiklerini gösteriyor.

GoDaddy dünyada 75 milyon web sitesi için alan sağlıyor. Nefret, ırkçılık ve yobazlık içeren siteleri ifade özgürlüğü ilkesi nedeniyle genellikle bünyelerinden çıkarmadıklarını söyleyen şirket, ancak altright.com’un şiddeti doğrudan ve tehditvari şekilde teşvik ederek sınırı aştığını belirtti.

“Sınırı aştıklarında harekete geçeceğiz”

GoDaddy, Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği açıklama metninde “Bir site bu özgürlükleri kullanmaktan öteye geçtiğinde, herhangi bir kişiye karşı belli şiddet eylemlerinden söz ettiğinde harekete geçeceğiz” dedi.

Şirket altright.com’u baskıya boyun eğerek kapatıp kapatmadığı konusunda açıklama yapmadı, ancak “Web sitelerimizin içeriğiyle ilgili şikayetleri çok ciddiye alıyoruz. Şikayetleri teker taker inceleyen bir ekibimiz var” diye bilgi verdi.