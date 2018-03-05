Aşısı olmayan ölümcül hastalık: Lassa Humması

Bu yılın başından bu yana Nijerya ölümcül bir hastalığın pençesinde. Lassa humması çok tehlikeli bir salgına dönüşebilir ve aşısı bulunmuyor.

Lassa humması yeni bir hastalık değil ama daha önce görülmemiş biçimde hızlı ve geniş bir alana yayılıyor.

Zaten sayıları yetersiz olan sağlık personelinin de bazıları hastalığa yakalanarak öldü.

"Viral hemorajik ateş" olarak tanımlanan ölümcül hastalık pek çok organı etkiliyor ve kan hücrelerine zarar veriyor. Tedavisi ise çok zor.

Lassa hummasına yakalanlar ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi hafif belirtiler gösteriyor. Bazı hastalarda ise hiçbir belirti gözlenmiyor.

Çok ciddi vakalarda ise hastalık Ebola virüsü gibi burundan, ağızdan ya da vücudun diğer bölgelerinden kanamalara neden olabiliyor.

Resmi kayıtlara göre vakaların yüzde 1'i ölümle sonuçlandı. Ancak gebeyken bu hastalığa yakalanan kadınların yüzde 80'i bebeklerini kaybediyor ya da ölüyor.

Ocak ayından bu yana Nijerya'da 1.000 Lassa humması vakasıyla karşılaşıldı. 90 kişinin bundan öldüğü sanılıyor ancak ölüm oranının yüzde 22'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Çünkü hastalığın teşhisi çok zor.