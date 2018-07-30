Asker, eski başbakanın rezidansının tuvaletinde intihar etti

25 yaşındaki İtalyan askeri eski İtalya başbakanı Silvio Berlusconi'nin Roma'daki rezidansının tuvaletinde ölü olarak bulundu.
Genç asker Enrico De Mattia'nın intihar ettiği belirtildi. Mattia intihar ettiği sırada 'güvenli sokaklar' operasypnunda görevliydi. İntiharın sebebi henüz belirlenemedi.
İtalyan ordusu tarafından doğrulanan olaya ilişkin politikacı Gianluca Rizzo açıklama yaptı. Rizzo askerlerin son operasyonda görevlendirilmelerinin 'psikolojik şok' yarattığını söyledi.
Matti'nin ölümüyle birlikte son 6 ayda intihar eden asker sayısı üçe yükselmiş oldu.
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