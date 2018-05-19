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Askerler savaş travmasından kurtulamıyor

19.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Patlayan bir bomba, tanık olunan bir katliam, ateş altında kalınan anlar… Savaşlar bitse de askerler üzerinde yarattığı travma yıllar sonrasında ortaya çıkabiliyor.

Askerler savaş travmasından kurtulamıyor

Alman ordusunun Afganistan'daki görevi 2014 Aralık ayında sona ermesine rağmen Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) teşhisi koyulan asker sayısında azalma kaydedilemedi. Alman ordusu tıbbi hizmetler biriminin Alman Haber Ajansı dpa ile paylaştığı verilere göre 2017 yılında 170 askere TSSB teşhisi konuldu.

TSSB belirtilerinin savaştan yıllar sonra ortaya çıkabileceğine dikkat çeken uzmanlar, yeni teşhis sayısında azalma olmamasını buna bağlıyor. Alman parlamentosunun ordudan sorumlu temsilcisi Hans-Peter Bartels, TSSB konusunda toplumda hassasiyetin arttığını ve "psikolojik bir yaralanma vakası" olarak görüldüğünü belirterek, "Bu güçlü birinin de başına gelebilir" diye konuştu.

Anonim formlar ve özel telefon hattı gibi önlemlerin, yardıma ihtiyaç duyan askerlerin başvuru konusunda cesaretini artırdığını belirten Alman ordusu tıbbi hizmetler birimi sözcüsü, orduda terapistlerin sayısının artırılmasının da planlandığını kaydetti.

Alman ordusunda TSSB nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duyan askerler arasında Afganistan'dan dönenler en büyük grubu oluşturuyor. Afganistan'da 2002 yılında başlayan görev sırasında toplam 56 Alman askeri hayatını kaybetmişti. Muharip görevin 2014 yılında NATO tarafından sona erdirildiği Afganistan'da halen eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren bin yüz Alman askeri görev yapıyor. Şu anda yurt dışı görevlerde toplam 4 bin 500 Alman askeri bulunuyor.

dpa/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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