HABER

Aslı Erdoğan: Türkiye'de faşist bir rejim var

06.08.2018 13:25 | Son Güncelleme

Roman yazarı Aslı Erdoğan, Türkiye'de "faşist bir rejim" olduğunu söyledi.

Aslı Erdoğan: Türkiye'de faşist bir rejim var

Erdoğan, Türkiye'deki durumun Almanya'nın 1930'lu yıllarını andırdığını belirtti.Birkaç ay önce Türkiye'yi terk eden yazar Aslı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin "faşist bir rejimle yönetildiğini" söyledi. Fransız Haber Ajansına konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi 1940'ların değilse de 1930'ların Almanya'sına benzettiğini" ve "Türkiye'deki gelişmelerin boyutunun Nazi Almanya'sı düzeyine geldiğini" belirtti.

PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle Türkiye'de dört ay hapis yatan yazar "u gelişmedeki belirleyici faktörün Türkiye'de bağımsız yargının bulunmaması" olduğunu söyledi. 2016 yılında tahliye edilen Aslı Erdoğan 2017 yılının Eylül ayında pasaportu iade edildikten sonra burslu olarak geldiği Almanya'nın Frankfurt şehrine yerleşmişti.

Aslı Erdoğan başkanlık sistemine geçilmesinden sonra yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse "her şeye kadir" konuma geldiğini "ilaç ve klasik bale gösterisi fiyatlarını onun belirlediğini, ülke ekonomisini de aile fertlerine emanet ettiğini" söyledi. Erdoğan'ın nefret etmesine rağmen operaya da el attığını belirten Aslı Erdoğan, "faşizmin sempatik yanının bazen insanı güldürecek kadar eğlenceli duruma düşmesi" olduğunu söyledi.

Erdoğan: Belirsizlik dayanılmaz

Aslı Erdoğan'ın müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın bir sonraki duruşması Ekim'de yapılacak. Kararın ne zaman açıklanacağı ise belirsizliğini koruyor. Kısmen Almancaya da çevrilmiş sekiz romanı bulunan Aslı Erdoğan hakkındaki kararı Almanya'da beklemenin "neredeyse dayanılmaz" bir durum olduğunu söyledi. Erdoğan, "insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden birinin de onu akıbeti hakkında karanlıkta bırakmak olduğunu" belirtti.

Aslı Erdoğan Almanya'ya geldiğinden beri tek satır dahi yazmamış. Bir buçuk yıl önce serbest bırakılan romancı sürekli uykusuzluk, depresyon ve diğer sağlık sorunları yaşadığını söylüyor. Erdoğan, "çok ağır bir karşılaşma olmasına rağmen ilerde hapishane günlerini kaleme alacağını ve edebiyatçının yüzde 200 oranında dürüst olması gerektiğini" sözlerine ekledi.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!
Böyle evlilik teklifi görülmedi. Stadın ortasında...Böyle evlilik teklifi görülmedi. Stadın ortasında...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'da Türk taksiciye ırkçı saldırı

Almanya'da Türk taksiciye ırkçı saldırı

Aşırı sıcaklardan bunalanlar marketlerde kamp kurdu

Aşırı sıcaklardan bunalanlar marketlerde kamp kurdu

Dünya kahraman anneyi konuşuyor! İki çocuğunu kurtardı ama kendisi...

Dünya kahraman anneyi konuşuyor! İki çocuğunu kurtardı ama kendisi...

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!

AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!

Böyle evlilik teklifi görülmedi. Stadın ortasında...

Böyle evlilik teklifi görülmedi. Stadın ortasında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.