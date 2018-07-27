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Assange Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nden Artık Ayrılıyor mu?

27.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

Ekvador Cumhurbaşkanı, altı yıl önce Londra’daki büyükelçiliklerine sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın binadan ayrılması için İngilizler’le görüşmeler yaptığını açıkladı

Assange Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nden Artık Ayrılıyor mu?

Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, altı yıl önce Londra’daki büyükelçiliklerine sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın binadan ayrılması konusunda hükümetinin İngiliz yetkililerle görüşmeler yaptığını açıkladı.

Moreno, görüşmelerde Assange’ın 2012’den bu yana bulunduğu Ekvador büyükelçiliğinden tahliye edilmesinin yollarını konuştuklarını ancak bulunacak yolun Assange’ın hayatını mutlaka garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

Ekvador, 2012’de Assange’e sığınma hakkı vermişti ancak Wikileaks kurucusu kefalet şartlarını ihlalden dolayı İngiltere’de tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya ve ABD’ye iade edilebilir. Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde gizli Dışişleri Bakanlığı belgelerini sızdırmaktan dolayı yargılanması bekleniyor.

Moreno İspanya’nın başkenti Madrid’de yaptığı açıklamada, hiç kimsenin “çok uzun süre” sığınma statüsü altına kalmaması ve Assange’ın statüsünde yapılacak her türlü değişikliğe tüm taraflarla müzakereler neticesinde karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Moreno, “İstediğimiz, (Assange’ın) hayatının tehlike altına girmemesi” dedi.

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