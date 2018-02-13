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Assange Hakkındaki Tutuklama Emrine İtirazı Reddedildi

13.02.2018 20:25 | Son Güncelleme

Yargıç Emma Arbuthnot, Assange’ın avukatları tarafından yapılan açıklamaları ikna edici bulmadı

Assange Hakkındaki Tutuklama Emrine İtirazı Reddedildi

İngiltere’de bir mahkeme, WikiLeaks’nın kurucusu Julian Assange’ın hakkındaki yakalama emrine itirazını reddetti.

Yargıç Emma Arbuthnot, Assange’ın avukatları tarafından yapılan açıklamaları ikna edici bulmadı. Avukatları Assange’ın 2012’de kefaletle serbest bırakılmasının ardından yargıç karşısına çıkmadığı ve sınırdışı edilmekten kurtulmak için Ekvador büyükelçilik binasına sığındığı gerekçesiyle tutuklanmasının kamu yararı adına bir önemi olmadığını iddia ettiler. Assange’ın İngiltere’de yakalanması halinde cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen İsveç’e sınırdışı edilmesi söz konusuydu.

İsveç’e gönderilmemek için Londra’nın Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan Assange beş yıldır büyükelçilikte yaşıyor.

Assange’ın avukatlarından Mark Summers, savunmasında BM komisyonunun raporuna da dikkat çekti. Raporda Assange’ın Ekvador Büyükelçiliği’nde geçirdiği beş yılın uygun bir ceza oluşturduğunu kaydedilmişti.

İngiltere’deki tutuklama emri kalksa bile Assange’ın karşı karşıya olduğu yasal zorluklar bununla sınırlı değil. Assange’ın Wikileaks sızıntılarından dolayı ABD’ye iade edilme riskiyle karşı karşıya olduğu da sanılıyor.

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