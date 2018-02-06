Assange'a Londra mahkemesinden ret

Bunun üzerine avukatların yaptığı yeni bir başvuruyla ilgili karar ise 13 Şubat'ta verilecek.İngitere'nin başkenti Londra'da mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için çıkarılan tutuklama emrinin devamına karar verdi.

Hâkim Emma Arbuthnot, Assange'ın tutuklanması kararının düşürülmesine yapılan başvuruyu reddederek, "Yakalama kararının geri çekilmesi gerektiğine ikna olmadım" dedi. Ancak hâkim, Assange'ın avukatlarının, tutukluk kararının kamu yararı gerekçesiyle kaldırılması için yeni bir başvuru yapabileceğini de belirtti. Bunun üzerine avukatları yeni bir başvuruda bulundu. Hâkim Arbuthnot, bununla ilgili kararını 13 Şubat'ta vereceğini açıkladı.

Bu başvurusu kabul edilirse, Assange beş buçuk yıl önce sığındığı ve o tarihten bu yana dışarı çıkamadığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği binasını terk edebilecek.

250 bin gizli belge yayımladı

Assange, 2010 yılında internet sitesi WikiLeaks üzerinden başta ABD olmak üzere birçok ülkenin gizli askeri dokümanlarıyla diplomatik temsilciliklerine ait 250 binden fazla gizli belge yayımlayarak dünya çapında ses getirmişti.