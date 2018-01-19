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Assange'dan Trump ve NBC'ye 15 Temmuz tokadı!

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 13:53 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Wikileaks'in kurucu Julian Assange, Trump'ın açıkladığı 'yalan haber ödüllerini' değerlendirdi ve 15 Temmuz'da darbe yanlısı yayın yapan NBC televizyonunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haber ödülleri"ni açıkladığı gün, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'dan tokat gibi yanıt geldi.

Assange, Twitter'da, "yalan haber ödülleri"nde birinciliği Türkiye'deki darbe girişimini destekler nitelikte yayın yapan Amerikan NBC Televizyonu'nun alması gerektiğini" savundu. Assange, "NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askeri darbe girişimine destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askeri kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN BİRİNCİSİ NYT

Trump'ın Twitter'da açıkladığı "yalan haber ödülleri"nin birinciliğini, kendisinin başkanlığa seçildiği gün piyasaların bir daha toparlanmayacak şekilde çökeceğini yazan New York Times yazarı Paul Krugman'a verdi.

10 haberlik listede, ikinciliği ABC, üçüncülüğü de CNN televizyonları aldı.

ELÇİLİKTE MAHSUR

ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, ABD tarafından yargılanmak isteniyor. Avustralya vatandaşı Assange, 6 yıl önce, ABD'ye iade edileceği endişesiyle Ekvador'un İngiltere Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Wikileaks Julian Assange NBC Donald Trump

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