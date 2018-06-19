Astana Garantörleri Suriye için Cenevre’de Toplandı

Türkiye, İran ve Rusya’dan yetkililer Suriye’nin anayasa komisyonunun ne şekilde kurulması ve çalışması gerektiğinin tartışıldığı toplantılarda biraraya geldi. Birleşmiş Milletler’in Suriye temsilcisi Staffan de Mistura görüşmelerin gelecek haftalarda da devam edeceğini kaydetti.

Cenevre’de yapılan görüşmeler, iki yıl önce yapılan barış görüşmelerinin ardından Suriye’deki savaşa müdahil ülkelerin anayasa komisyonu kurulması çalışmalarını da içeren ilk görüşmeleri oldu.

Mistura yaptığı açıklamada “Görüşmede bir anayasa komisyonunun kuruluşu ve işleyişiyle ilgili yapıcı paylaşımlar ve önemli tartışmalar yapıldı. Bir ortak zemin oluşmaya başladı” dedi.

De Mistura, BM Güvenlik Konseyi tarafından Suriye’de savaşan tarafları aralarında yeni anayasa ve yeni seçimlerin de bulunduğu siyasi bir anlaşmaya yönlendirmesi için görevlendirildi.

Ocak ayında Suriyeli aktivistlerin katıldığı Soçi’deki konferansta Mistura yeni anayasayı oluşturacak komiteyi kurmakla görevlendirildi. Beşar Esat hükümeti BM’ye aday listesi sundu; muhalefetin de kısa süre içinde aynısını yapması bekleniyor.