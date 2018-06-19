Astana Garantörleri Suriye için Cenevre’de Toplandı

Türkiye, İran ve Rusya’dan yetkililer Suriye’nin anayasa komisyonunun ne şekilde kurulması ve çalışması gerektiğinin tartışıldığı toplantılarda biraraya geldi. Birleşmiş Milletler’in Suriye temsilcisi Staffan de Mistura görüşmelerin gelecek haftalarda da devam edeceğini kaydetti.
Cenevre’de yapılan görüşmeler, iki yıl önce yapılan barış görüşmelerinin ardından Suriye’deki savaşa müdahil ülkelerin anayasa komisyonu kurulması çalışmalarını da içeren ilk görüşmeleri oldu.
Mistura yaptığı açıklamada “Görüşmede bir anayasa komisyonunun kuruluşu ve işleyişiyle ilgili yapıcı paylaşımlar ve önemli tartışmalar yapıldı. Bir ortak zemin oluşmaya başladı” dedi.
De Mistura, BM Güvenlik Konseyi tarafından Suriye’de savaşan tarafları aralarında yeni anayasa ve yeni seçimlerin de bulunduğu siyasi bir anlaşmaya yönlendirmesi için görevlendirildi.
Ocak ayında Suriyeli aktivistlerin katıldığı Soçi’deki konferansta Mistura yeni anayasayı oluşturacak komiteyi kurmakla görevlendirildi. Beşar Esat hükümeti BM’ye aday listesi sundu; muhalefetin de kısa süre içinde aynısını yapması bekleniyor.
Toplantıya Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, Rusya’nın Suriye temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlişkiler Özel Asistanı Hüseyin Caber Ensari katıldı.
Amerika, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, İngiltere ve Almanya’dan üst düzey yetkililerle de biraraya gelmeyi planlayan De Mistura, Türkiye, İran ve Rusya’nın da ortak zemini geliştirmek için tekrar toplanmalarını umuyor.
Suriye’den Menbiç’teki Türk ve Amerikan varlığına kınama
Suriye Perşembe günü Türk ve ABD askerlerinin ülkenin kuzeyindeki Menbiç kasabasındaki varlığından rahatsızlık duyduğunu açıkladı. İki ülkenin askerleri bölgede devriye görevine Pazartesi günü başlamıştı.
Menbiç, Kürt milislerin çoğunlukta olduğu Amerika destekli Suriye Demokrtatik Güçleri’ne bağlı yerel milisler tarafından kontrol ediliyor.
Bu ay başında Türkiye ve Amerika aylardır süren tartışmaları aşarak YPG güçlerinin kasabadan çıkması ve iki ülke askerlerinin güvenlik ve istikrarı ortak şekilde sağlamaları konusunda anlaşmaya varmıştı.
Suriye’nin devlet haber ajansı SANA, Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını yayınladı. Açıklamada “Suriye, Türk ve Amerikan kuvvetlerinin, saldırganlık şeklinde kendini gösteren Menbiç ve civarındaki istilasını kesin şekilde reddediyor ve kınıyor” denildi.
Ayrıca Suriye ordusunun Suriye topraklarının tamamını kurtarmaya kararlı olduğu ifade edildi.
Suriye’nin güney batısında askeri hareketlilik
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel aktivistler, Suriye’nin güney batısındaki Dera vilayetinde muhaliflerin kontrolündeki bir bölgenin hükümete ait savaş uçakları tarafından bombalandığını aktardı. Hükümet güçleri büyük bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunurken bölgede askeri hareketliliğin arttığı belirtiliyor.
Saldırılar Dera vilayetinin kuzey doğusundaki el-Mesika köyünü vurdu. İsyancılar Suriye’nin güney batısında Ürdün ve Golan Tepeleri sınırlında yer alan bazı bölgeleri kontrol ediyor.
Suriye’nin çok taraflı savaşı son günlerde ülkenin güney batısına kaydı. Bu durumun savaşın tarafları arasına İsrail’in de katılması endişesini doğuruyor.
Amerika, geçen hafta Suriye hükümetinin güney batıdaki çatışmasız bölge anlaşmasını ihlal etmesi halinde sert önlem alacağı uyarısında bulunmuştu.
İsrail, İran’ın ve Hizbullah gibi İran destekli güçlerin Golan sınırından uzak durmasını ve Suriye’den çıkarılmasını istiyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat bu ay başında güney batıdaki durumla ilgili siyasi görüşmelere bir şans tanıyacağını ancak görüşmelerin başarısız olması halinde hükümet güçlerinin bölgeyi geri alacağını söylemişti.
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